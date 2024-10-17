有片｜廣州小販佔道擺賣持鐵棍打傷執法人員　涉故意傷害被捕

10月12日，廣州天河區有小販違規佔道擺賣，執法人員上前勸導時，他手持鐵棍將兩名執法人員打傷。

10月16日，廣州市公安局天河區分局消息，打人小販韋某因涉嫌故意傷害，被警方依法採取刑事強制措施。



影片顯示，一位白衣男子駕駛一輛寫有「蜂蜜小面」字樣的電動車，被執法人員攔停後情緒激動，突然從車上取下一根伸縮棍，敲打自己的電動車，喊著「來啊」「快讓開」「我不活了」。

駕駛電動車的白衣男子被執法人員攔停。（影片截圖）

被執法人員攔停後，白衣男子情緒激動，從車上取下一根伸縮棍。（影片截圖）

見執法人員未放行，該名白衣男子突然持棍打向執法人員。（影片截圖）

見執法人員未放行，該名白衣男子突然持棍打向執法人員，電動車應聲倒下。執法人員被打後向後撤退，白衣男子繼續持棍追打，期間有執法人員摔倒。有網民稱，事發地為廣州市天河區魅力東方時裝網絡內衣城附近。

見執法人員未放行，該名白衣男子突然持棍打向執法人員。（影片截圖）

執法人員被打後向後撤退，白衣男子繼續持棍追打。（影片截圖）

白衣男子繼續持棍追打，期間有執法人員摔倒。（影片截圖）

警情通報稱，10月12日8時許，接群眾報警稱，廣州市天河區先烈東路有人持棍毆打他人。接報後，民警立即到場處置，迅速控制38歲嫌疑人韋某。

經調查，天河區沙河街道辦事處綜合行政執法隊工作人員在開展市容環境整治勸導工作時，違規佔道擺賣的韋某不配合勸導，持鐵棍將執法隊工作人員盧某及莊某打傷。

經法醫鑑定，盧某傷情達輕微傷，莊某傷情達輕傷。目前，韋某因涉嫌故意傷害，已被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。