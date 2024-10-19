深圳日童遇害　日媒：中方意識到不實消息氾濫　案件審判將被公開

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於19日凌晨不幸離世。事件引發廣泛關注，事後有市民陸續來到深圳日本人學校獻花悼念。據共同社報道，周四（17日），日本外務省領事局長岩本桂一訪問北京，就案件與中國外交部副部長鄧勵等人舉行磋商。岩本會後表示，中方稱刑事案件的審判將被公開，並意識到社交平台上不實消息氾濫。



報道指，岩本桂一會後表示，日方在磋商中要求盡快查明事實並給出說明，及包括管控中國社交平台上的反日言論在內，迅速採取確保日僑安全的措施。中方則稱，將在司法程序取得進展的階段就該案做出說明。據指，中方表示已經意識到社交平台上不實消息氾濫，若違反法律法規將切實採取措施，展現出積極態度。

岩本桂一又連同6月在江蘇省蘇州市發生日本母子被中國男子持刀刺傷事件，向中方表示，在華日僑的不安情緒正在迅速升溫。中方稱，刑事案件的審判將被公開。報道指這可能是暗示深圳和蘇州兩起案件的審判也會公開。

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

另外，雙方還討論了如何防止類似事件再次發生，包括日本人學校所在地的治安部門與日方就確保安全交換訊息，雙方確認了日本駐外使領館與中國當地有關部門正推進相關工作。中方表示，正加強各地日本人學校的保安工作，亦會做好對從日本到中國修學旅行的學生的安全措施。雙方也同意今後會繼續保持溝通。

9月18日上午7時55分，深圳日本人學校一名10歲男學生在與家人步行上學途中，遭遇44歲男疑犯鍾某持刀行兇。事發後，深圳警方即時到場處置，鍾某被當場拘捕，受傷學生被立即送往附近醫院救治。男學生最終經搶救無效不幸離世。其後，深圳警方依法刑拘鍾某，並稱該案屬偶發個案，疑犯則有前科。

事後，市民陸續來到深圳日本人學校獻花悼念。。（蔡苡柔攝）

事件在中日兩國皆引發廣泛關注，日本時任首相岸田文雄稱這是極卑劣的犯罪行為，中國外交部亦對死者表達「遺憾和難過」，並強調這是一起個案，中國一直採取有效措施確保在華外籍人士的安全。

周五（18日），日本《讀賣新聞》引述知情人士報道表示，兇嫌是因為找不到工作，對社會不滿，因此想透過刺殺日本人引起關注。