深圳日本人學校學生遇襲日僑陷不安　學校籲避免外出及大聲講日文

昨日（18日），位於深圳市南山區的國際學校「深圳日本人學校」一名10歲學生在上學途中遇襲死亡，警方拘捕一名44歲男疑犯，事件震驚日本。



日媒《日本經濟新聞》報道指，在華日本人的不安情緒在擴散，廣州日本人學校更提醒學生要盡量避免不必要的外出。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

《日本經濟新聞》報道指，位於北京的日本駐華大使館18日通過郵件等方式向在中國的日本人發出提醒，呼籲稱：「外出時務必注意周圍環境，留意是否有可疑人員靠近等，努力確保自身安全」。

廣州日本人學校更提醒學生要盡量避免不必要的外出。

北京的日本人學校也在發給家長的郵件中傳達了「在公共場合不要大聲説日語」、「不要讓孩子單獨外出」等注意事項；9月19日起將加強工作人員值守。

事件發生在「九一八事變」周年紀念日，居住於深圳、育有幼兒園年紀小孩的一位日本媽媽不安地説：「我再次感受到必須特別注意中國政府定為抗日戰爭等紀念日的日子」。

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

「腸子都露了出來」

《聯合早報》報道指，住在日本人學校附近的居民袁洪文透露，他的太太在早上送女兒上學時目睹了案發現場，看到一名小男孩睜大眼睛躺在一大灘血中動也不動。一名疑似是他母親的女子在旁邊哭嚎著，幾名路人正為男孩進行心肺復蘇（CPR）。

他補充說：「案發現場倒著一輛電動自行車，母子倆當時正騎車上學。女兒聽到在場人員感歎，男孩傷勢嚴重，可能是腹部被刀刺傷，腸子都露了出來。」

距離學校200米處受襲

據日媒《讀賣新聞》等早前報道，18日上午8時，男童在距離學校只剩200米的路途中，遭到一名44歲的中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，當場鮮血直流。

陪同男童上學的母親雙手沾滿大量鮮血，她用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼」、「救救我」。

日經中文網報道指，男童雖然和家人一起上學，但似乎只有男童被刺。

受到該事件影響，深圳日本人學校從18日起臨時宣布本周停課。

中日關係。（Getty）

通報：事主遭持刀傷害

深圳市公安局南山分局早前發布通報指，18日早上8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，南山分局迅速組織力量到場處置，現場抓獲疑犯鐘某（男，44歲），並第一時間將受傷人員送醫院。

江蘇蘇州今年6月也發生日本人遇襲事件。一名中國男子持刀襲擊等候日本人學校校車的母子，一名中國籍校巴女員工試圖阻止襲擊，但被刺中身亡。