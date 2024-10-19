中國在太陽能電池領域新突破　鈣鈦礦電池達目前最高光電轉化效率

隨着對清潔能源需求的日益增長，太陽能電池作為將太陽能轉化為電能的關鍵技術，一直是科學研究的熱點。

據央視新聞報道，近日，中國科學院化學研究所李永舫、孟磊研究團隊，在高效鈣鈦礦-有機疊層太陽電池研究方面取得重要進展，該團隊實現了開路電壓1.36V、光電轉化效率大於18%的寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池（開路電壓的提升是提高鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池效率的關鍵因素）。



團隊實現了開路電壓1.36V、光電轉化效率大於18%的寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池。（央視新聞）

團隊將寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池與有機太陽能電池結合構建了鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池，實現了26.4%的光電轉化效率（經第三方認證為25.7%）。該成果為目前這類疊層太陽能電池的最高效率，為寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池降低電壓損失提供了全新思路，將有力促進鈣鈦礦/有機疊層太陽電池的發展。該科研成果近日在國際學術期刊《自然》（Nature）發表。

太陽能電池是將太陽能轉化為電能的關鍵技術，一直是清潔能源領域研究和應用的熱點。其中，鈣鈦礦太陽能電池和有機太陽能電池為代表的新一代可溶液印刷製造的太陽能電池具有易製備、重量輕以及可製備成柔性器件等優點，與當前大規模商業化應用的晶矽太陽能電池應用領域互補，在便攜式能源、建築光伏一體化、室內光伏等領域具有重要應用前景。

近幾年，其能量轉化效率也得到了快速的提升。鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池作為一種新興的疊層太陽能電池技術而備受關注，這類電池結構在有效提升效率的同時可以大幅提升器件穩定性。