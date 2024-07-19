中國研發太陽能動力微型無人機　僅重4.21克！可用於應急救援等

北京航空航天大學科研團隊利用自主開發的新型靜電電機，成功研製出僅重4.21克的太陽能動力微型無人機，實現純自然光供能下的持續飛行。



北京航空航天大學科研團隊研發的太陽能動力微型無人機飛行動圖。（新華社）

據新華社報道，太陽能驅動大型無人機飛行已不是新鮮事，然而如何借太陽能驅動微型無人機一直是業界難題。當前無人機通常採用傳統的電磁電機作為發動機部件，盡管目前太陽能電板轉化率偏低，但大型無人機可裝載大面積太陽能電板，以提供足夠動能。

於微型無人機而言，電磁電機在微型化後轉速上升、發熱增高，能量轉化率急劇下降，同時由於機身無法承受大面積太陽能電板負重，導致其無法飛行。

北京航空航天大學能源與動力工程學院教授漆明凈介紹，「關鍵是動力系統」，首要考慮讓動力系統減少熱量損耗，使太陽能電池片產生的電能高效轉化為動能。團隊創新性提出一種新型靜電驅動方案，研製出轉速低、發熱少、效率高的微型靜電電機，實現微型飛行器在純自然光供能下的起飛和持續飛行。

北航科研團隊研發的太陽能動力微型無人機。（新華社發）

漆明凈介紹，靜電電機之所以能減少發熱，是因為靜電具有高電壓、低電流的特性，電流越小，發熱越少。團隊專門研製出僅重1.13克的超輕質高壓電能變換器，將太陽能電池片產生的電壓從4.5伏左右提高至9000伏，打造出靜電系統。

北京航空航天大學能源與動力工程學院教授閆曉軍說，「太陽能微型無人機可實現長航時飛行，未來進一步開發後，有望在應急救援、狹窄空間檢測等場景中應用。」