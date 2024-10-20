滬東中華造船與外國公司簽6艘大型集裝箱船合同　首以人民幣結算

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微信公眾號「滬東中華造船」消息，10月18日，該公司與Seaspan公司再度攜手，簽訂6艘自主研發的13600TEU大型集裝箱船建造合同。這是滬東中華造船今年承接的第3批共計15艘大型集裝箱船訂單，且是首次以人民幣結算。至此，公司已累計承接集裝箱船訂單突破百艘，位居全球各大船廠前列。

滬東中華造船與Seaspan公司再度攜手，簽訂6艘自主研發的13600TEU大型集裝箱船建造合同。（觀察者網）

該船型是公司自主研發設計的又一款綠色環保型集裝箱船，總長約336米，型寬51米，型深30.2米，最大裝箱量14132TEU，並提供2000個冷藏箱位。設計上採用了最新理念，裝備了脫硫塔和節能裝置，可滿足船東後續綠色燃料改裝需求，保證了低能耗、高航速與綠色環保性能，這些特性使其完全符合最嚴格的國際環保法規，為客戶提供了一個高效且經濟的海上運輸解決方案。據了解，該系列船計劃於2026至2028年間陸續完工交付。

特別值得一提的是，該批訂單將採用人民幣結算，是迄今為數不多由國外船東以這一新支付方式直接在中國船企簽下的造船大單，對於推進人民幣國際化具有重要意義。

目前，隨著我國與世界各國的經濟貿易規模日益擴大，人民幣國際地位不斷提升。人民幣國際化有助於加強中國與 「一帶一路」沿線國家的經濟合作，推動區域經濟更好發展。

滬東中華從上世紀80年代末就進軍集裝箱船市場，至今已成功建造全球首創最大、最先進23000TEU雙燃料動力集裝箱船，全球最大24000TEU級常規燃料動力超大型集裝箱船、15500TEU、15000TEU、14500TEU、13500TEU雙燃料（常規）動力大型集裝箱船，成為我國大型、超大型集裝箱船全譜系設計建造領域的領跑者。

目前，滬東中華手持民船訂單全部為綠色環保和高附加值船型，部分生產條線的計劃已排至2030年之後。