中國造船業上半年拿下全球7成訂單　船企：訂單排到2028年

今天（7月16日），工業和信息化部發布中國2024年上半年造船業最新數據顯示，上半年中國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；且在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。中國造船業三大指標繼續穩步增長，全球領先。



最新數據顯示，2024年上半年，中國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%，三大指標分別占世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。

江蘇揚州船舶企業正在趕制訂單。（視覺中國）

在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。高端船型訂單飽滿，利潤同比增長近2倍。

利潤額數據亦十分亮眼，今年前5個月，中國造船業的利潤總額同比增長了近2倍。最新數據顯示，1—5月，全國規模以上船舶工業企業實現營業收入2532.4億元，同比增長26.3%；實現利潤總額160億元，同比增長187.5%。

中國造船業出口額持續增長

隨著中國國產郵輪的運營，第二艘國產大型郵輪今年4月完成下塢，中國郵輪開啟批量化建造時代。目前中國已經集齊了大型郵輪、大型液化天然氣(LNG)運輸船、航空母艦這三顆造船業「皇冠上的明珠」。且2024年，中國企業拿下全球最大單筆造船訂單，建造18艘全球最大27.1萬立方米LNG船。今年2月美國《華爾街日報》報道指出，「中國正在成為世界造船廠。」

廈門交付首艘LNG雙燃料滾裝船▼

利潤愈來愈高表明訂單愈來愈多，在今年上半年的數據中可見，有更多的國外船東將訂單投向了中國船廠，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。中國造船出口額持續增長。

另據中國新聞網報道，2024年上半年，中國船舶出口增速達91.1%，遠超汽車產業的22.2%。有造船企業透露，公司目前在手訂單排期已至2027年底，部份已到2028年。

中國船舶出口火爆成因

對於中國船舶出口的亮眼表現，粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆分析，主要源於全球海運迎來強勁反彈，對新船特別是綠色環保船舶需求顯著增長。一是全球將進入換船高峰期。二是綠色低碳轉型要求加速船舶換新。三是紅海危機導致繞航需求增加，消耗閒置運力，增加對新船的需求。

貨船停靠在紅海埃拉特港。（視覺中國）

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，隨著全球經濟逐步覆蘇，航運市場需求強勁，全球航運市場對新船的需求穩步增長。中國是全球散貨船、油船和汽車運輸船的最大出口國，手持船舶訂單增速屢創新高，因此在航運市場覆蘇的背景下船舶出口能夠一枝獨秀。溫彬認為，考慮到船舶建造周期一般為10-24個月，預計全年中國船舶出口將保持高速增長。

此外，造船業的蓬勃發展離不開完整強大的產業鏈支撐。近年來，中國船舶工業建立了集研發、設計、建造、配套、服務於一體的完整產業體系，不斷推進科技創新，同時還培訓了大量技工。

大連海事大學教授張洪朋此前接受中新社記者採訪時分析，中國目前的新造船報價和成本方面相對日韓等國具有一定優勢，高性價比的中國造船備受國際市場青睞。