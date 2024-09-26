中美造船業驚人差距：中國去年接1500筆新船訂單　美國僅5艘

美國佛羅里達州共和黨眾議員邁克．瓦爾茲（Mike Waltz）和亞利桑那州民主黨參議員馬克．凱利（Mark Kelly）9月25日在美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）的一場活動中宣布，將提出一項名為《美國船舶法案》（Ships for America Act）的兩黨立法，旨在振興美國造船業。這項法案的提出背景是美國造船業的持續衰退和中國的迅速崛起。瓦爾茲指出，中國去年接獲超過1500艘新船訂單，而美國僅有5艘，凸顯美國在全球造船市場上的邊緣化。中國目前佔全球航運量的50%，而美國僅佔0.2%。



凱利表示，二戰結束時，美國曾擁有1萬艘遠洋商船參與國際貿易，懸掛美國國旗，由美國船員駕駛，但如今這一數字已銳減至僅約80艘。美國國會的報告也顯示，中國造船業的勞動力規模約為美國的四倍，中國佔據全球造船市場近50%，韓國和日本分別佔據近30%和17%，而美國的造船產能僅佔0.13%。

有媒體報道，該法案旨在透過監管改革、稅收抵免、造船能力提升和重建海上勞動力等「多管齊下」的方法，縮小與中國的造船差距。凱利呼籲美國國防部、商務部和財政部等多個部門協同合作，促進美國造船業的振興，並加強美國在全球航運市場的競爭力。瓦爾茲強調，中國在造船和航運上的主導地位構成了重大經濟和國安風險，他呼籲美國必須採取積極行動以應對這一挑戰。

根據最新數據顯示，2024年上半年，中國造船完工量達2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量為5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，中國手持訂單量達到17155萬載重噸，同比增長38.6%。這些數據表明，中國造船業的三大指標——造船完工量、新接訂單量和手持訂單量——分別佔全球市場份額的55%、74.7%和58.9%。全球每10份新造船訂單中，就有超過七成流向中國船廠，顯示出中國造船業的巨大吸引力和國際競爭力。

面對中美在造船業上的巨大差距，迫使美國國會議員們希望透過振興造船業來提升美國的海上實力和經濟安全。然而，中國外交部和駐美大使館均已多次駁斥美方的指責，呼籲美國尊重市場經濟和公平競爭原則，不要將經貿問題政治化。