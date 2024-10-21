國開行原副行長王用生受賄2351萬　判監12年

央視報道，吉林省吉林市中級法院21日一審公開宣判國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄一案，對王用生以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣二百萬元；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



吉林省吉林市中級法院21日一審公開宣判國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄一案。（央視）

經審理查明：2010年至2019年，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合人民幣2351萬餘元。

法院認為，王用生的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於王用生到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

公開資料顯示，王用生1958年生，歷任中國建設銀行河南省分行辦公室主任、鄭州分行行長，中國投資銀行鄭州分行行長，國家開發銀行河南分行行長、遼寧分行行長、企業局局長等職務。2011年05月至2018月04月，任國家開發銀行黨委委員、副行長。2018月04月，卸任退休。

2019年10月至2023年07月，他任中石油集團公司外部董事。2020年12月至2023年07月，任中國電信集團有限公司外部董事。