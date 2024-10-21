中共中央、國務院：力爭到2035年培養造就2000名左右大國工匠

10月12日，中共中央、國務院發布關於深化產業工人隊伍建設改革的意見。其中提到，力爭到2035年，培養造就2000名左右大國工匠，帶動一流產業技術工人隊伍建設；把農民工培養成高素質現代產業工人，圍繞產業轉型升級，加強對農民工的技能培訓。



意見提到，通過深化產業工人隊伍建設改革，思想政治引領更加紮實，產業工人聽黨話跟黨走的信念更加堅定，幹事創業的激情動力更加高漲，主人翁地位更加顯著，成就感獲得感幸福感進一步增強；勞動光榮、技能寶貴、創造偉大的社會氛圍更加濃厚；產業工人綜合素質明顯提升，大國工匠、高技能人才不斷湧現，知識型技能型創新型產業工人隊伍不斷壯大。

2024年2月21日，在成都卡諾普機器人技術股份有限公司，工人組裝輕型工業機器人。（新華社）

意見提到，力爭到2035年，培養造就2000名左右大國工匠、10000名左右省級工匠、50000名左右市級工匠，以培養更多大國工匠和各級工匠人才為引領，帶動一流產業技術工人隊伍建設，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力人才保障和技能支撐。

意見提到，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向，注重勞模精神、勞動精神、工匠精神培育和職業道德養成的技能人才評價體系。把大國工匠、高技能人才納入黨管人才總體安排統籌考慮，支持各地將急需緊缺技能人才納入人才引進目錄。深入實施職業技能等級認定提質擴面行動。健全「新八級工」職業技能等級制度。

2024年8月14日，在位於金華市的浙江托馬斯工具製造有限公司數字化車間內，工人在流水線上生產出口的園林機械。（新華社）

意見提到，把農民工培養成高素質現代產業工人。圍繞產業轉型升級，加強對農民工的技能培訓，廣泛實施求學圓夢行動。促進農民工融入城市，進一步放開放寬城市落戶政策，促進進城農民工平等享有城鎮基本公共服務。加大公益法律服務惠及農民工力度，保障合法權益，促進穩定就業。