中共中央政治局會議：實施有力度降息　促房地產市場止跌回穩

據新華社消息，中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。



會議認為，今年以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民攻堅克難、沉着應對，加大宏觀調控力度，着力深化改革開放、擴大國內需求、優化經濟結構，經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，民生保障紮實有力，防範化解重點領域風險取得積極進展，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定。

會議指出，我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題。要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。

會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為。要出台民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構。要培育新型消費業態。要支持和規範社會力量發展養老、托育產業，抓緊完善生育支持政策體系。要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。

會議強調，要守住兜牢民生底線，重點做好應屆高校畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶。要加強低收入人口救助幫扶。要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價。要切實抓好糧食和農業生產，關心農民增收，抓好秋冬生產，確保國家糧食安全。

會議要求，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央決策部署，幹字當頭、眾志成城，充分激發全社會推動高質量發展的積極性主動性創造性，推動經濟持續回升向好。廣大黨員、幹部要勇於擔責、敢於創新，在攻堅克難中長本領、出業績。要樹好選人用人風向標，認真落實「三個區分開來」，為擔當者擔當、為幹事者撐腰。要支持經濟大省挑大樑，更好發揮帶動和支柱作用。