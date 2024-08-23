中共中央政治局審議西部大開發新策　準確推進中國式現代化

中共中央政治局於今（23）日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。此次會議由中共中央總書記習近平主持，重點討論了如何深化西部大開發戰略，以促進中國式現代化進程。



《新華社》報道，會議強調，西部大開發是中共中央作出的重大戰略決策，必須深刻領會其戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命。會議指出，要聚焦大保護、大開放、高質量發展，加速構建新發展格局，提升西部地區的整體實力及可持續發展能力。

「西部大開發」是中央政府於2000年初推出的政策。（視覺中國）

在深化改革方面，會議強調要解放和發展社會生產力，激發社會活力，推動符合地區實際的中國式現代化道路。會議還指出，要加強科技創新，促進傳統產業升級轉型，並且加大環境保護力度，推進美麗西部建設，實現綠色低碳發展。

此外，會議要求進一步提高西部地區的內生發展動力和開放型經濟水平，同時強調重點領域的安全保障能力建設，包括能源資源保障及清潔能源基地的推進。會議還呼籲推動新型城鎮化建設，鞏固脫貧攻堅成果，確保農村人口不返貧致貧，並強調要維護民族團結和邊疆穩定。

中央區域協調發展領導小組將加強統籌協調，確保各項部署任務得到切實落實，以奮力譜寫西部大開發的新篇章。