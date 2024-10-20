深圳政協副主席王幼鵬被查　曾在9年前釀73死滑坡事故負領導責任

據廣東省紀委監委10月20日消息：深圳市政協黨組成員、副主席王幼鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，今年59歲的王幼鵬曾任深圳市規劃與國土資源局城市設計處負責人，深圳市規劃與國土資源局南山分局局長，深圳市規劃局濱海分局局長，深圳市規劃局黨組成員、副局長，深圳市規劃和國土資源委員會黨組成員、副主任等職。

深圳市政協黨組成員、副主席王幼鵬。（網絡圖片）

2010年，王幼鵬任深圳市龍崗區委常委、副區長，2011年1月任常務副區長。2011年11月，他任深圳市政府副秘書長，2012年任深圳市規劃和國土資源委員會（市海洋局）黨組書記、主任（局長），2019年1月任深圳市規劃和自然資源局黨組書記、局長、一級巡視員。

2021年5月，他任深圳市政協副主席，並繼續兼任深圳市規劃和自然資源局黨組書記、局長，至2023年11月卸任。

在9年前釀73死滑坡事故負領導責任

在2015年12月，深圳光明新區紅坳渣土收納廠曾發生滑坡事故，造成73人死亡、17人受傷、4人下落不明，直接經濟損失8.81億元人民幣，時任深圳市規劃和國土資源委員會黨組書記、主任的王幼鵬曾被官方認定在這宗事故中負有重要領導責任。

當時國務院的調查報告指，王幼鵬未認真貫徹執行國家有關規劃土地的法律法規，未按規定組織開展違法用地查處工作，未按職責要求督促指導市規劃和國土資源委員會光明管理局依法依規核發選址意見書、用地規劃許可文件，對事故的發生負有重要領導責任，建議給予記過處分。

官場積弊：深圳多名官員落馬

深圳過去是改革開放的先行者，如今成了社會主義先行示範區。但自18大以來深圳有多位官員落馬，從「塌方式腐敗」險情預警到兩位退休官員接續墜樓，至今年3月14日深圳原副市長黃敏被查，暴露出深圳官場積弊已久。

廣東省深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏。（深圳讀特）

不過從另一角度看，官員接連落馬也反映出中央反腐政策的成功，顯示中央清除積弊的決心。深圳能否承擔起社會主義先行示範區這一歷史使命，並在推進粵港澳大灣區建設牽引全面深化改革開放上取得新突破，考驗着深圳的官員。要強化治理管理，必須從治理現代化抓起。