天津肯德基使用轉基因大豆油　肯德基：原輔料符合國家法律要求

天津多家肯德基門店因使用轉基因大豆油進行食品加工，卻未按規定向消費者明示，近期遭到市場監管部門立案調查。根據《食品安全法》的相關規定，經營轉基因食品需顯著標示，保證消費者的知情權和選擇權。執法人員在天津市河西區的一家肯德基門店查獲了用於烤製食品的轉基因大豆油，並當場封存扣押。



值得關注的是，消息來源《天津日報》突然將此文刪除。肯德基方面針對此事回應稱，餐廳使用的原輔料均符合國家法律法規要求。



內媒《觀察者網》引述《天津日報》報道，根據市場監管部門進行的暗訪發現，肯德基部分店員對於是否使用轉基因食品的詢問，要麼給出模糊答覆，要麼堅決否認。在天津市多地，市場監管部門已展開調查，類似案件的違規行為已經在其他城市出現並受到了相應處罰。

市場監管執法人員發現，河西區這家肯德基門店使用的「陽光牌」大豆油，標示為轉基因大豆製作，且未在店內顯著標示告知消費者。據店員透露，該油主要用於烤製食品防黏，如早餐中的烤製肉類、烤雞翼等產品。執法人員表示，根據《食品安全法》規定，使用轉基因食品未明示的行為，將面臨罰款與物品沒收。

與此同時，《觀察者網》記者在其他兩家肯德基門店進行暗訪，發現店員對轉基因食品的詢問多數含糊不清。在一間郊區門店，當記者詢問是否使用轉基因食品時，店員堅稱店內使用的是「家用油」，否認是轉基因產品。而在市區的一家門店，店員則表示不清楚所用產品是否為轉基因，需詢問廠家。

市場監管部門表示，天津多家肯德基門店涉嫌違反《食品安全法》，該案件已進入立案調查程序，並將繼續關注該品牌在其他區域的經營情況。對於類似案件，貴州等地已對餐飲企業進行過行政處罰，對違規企業處以罰款和沒收違法食品及相關設備。

法規存在模糊地帶?

公開報道顯示，此前也有餐飲企業因使用了轉基因大豆油而未進行公示被罰。例如，2021年，大慶市漿豆和永餐飲有限公司使用轉基因食品作為食品原料加工食品，未在經營場所顯著位置進行明示，違反了《黑龍江省食品安全條例》第四十七條第四款。依據《黑龍江省食品安全條例》第一百一十一條第一款第（三）項，沒收未開封大豆油2桶及已開封未使用約11斤大豆油1桶，罰款人民幣5000元。

今年7月，國家市場監督管理總局食品生產經營安全監督管理司在網上對關於「餐飲企業使用轉基因大豆生產的植物油是否需要向消費者公示」的留言進行了回覆。

內容顯示，《食品安全法》第六十九條規定，生產經營轉基因食品應當按照規定顯著標示。《農業轉基因生物標識管理辦法》第七條規定，農業轉基因生物標識應當醒目，並和產品的包裝、標籤同時設計和印製。

《農業轉基因生物標識管理辦法》僅對轉基因農產品的直接加工品有標註要求，未對餐飲環節作出要求。如果地方法規對轉基因食品標註有規定的，相應的地方應遵照執行。

此外，山東省市場監督管理局今年7月也曾在網上對類似問題做出過回覆，內容顯示，目前，國家、山東省未有關於餐飲環節使用轉基因食用油應當進行公示的規定。對餐飲企業使用轉基因大豆油需要向消費者公示，不做強制性要求。