美國末期腎病病人成功移植基因改造豬腎　創全球首例

美國波士頓的馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）於3月21日宣布，成功為一名患有末期腎病的62歲男子，移植經過基因改造的豬腎，創下全球首例，為全球苦等器官的病患帶來希望。



醫院聲明指出，歷時4句鐘的手術3月16日進行，是患者更容易獲得器官移植的重要里程碑。病人Richard Slayman來自馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州），目前恢復良好，預計很快就能出院。

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去除可能對人體有害基因 滅活豬病毒

病人曾經歷7年透析，2018年在同一家醫院接受了人類腎臟移植，但5年後器官衰竭，又恢復透析治療。

移植用的豬腎由州內基因公司eGenesis提供，經過基因編輯，去除可能對人類受體有害的基因，並添加了某些人類基因以提高相容性。該公司同時滅活某些可能感染人類的豬固有病毒。

曾移植猴子體內測試 最長存活逾兩年

研究人員去年10月曾於《自然》雜誌發表報告，由eGenesis經過同類基因編輯的多枚豬腎臟，成功移植到猴子體內，這些猴子平均存活176天，其中一個案例存活超過兩年。

為防止病人免疫系統對豬器官產生排斥，病人需接受由藥廠Eledon Pharmicals開發的抗排斥藥物，當中含一種名為tegoprubart的實驗性抗體。

紐約大學朗格移植研究所（NYU Langone Transplant Institute）所長蒙哥馬利（Robert Montgomery）認為，今次手術標誌著異種移植的進展，可望為眾多腎衰竭患者帶來移植器官的替代來源。

美國波士頓的馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）宣布，成功為一名患有末期腎病的62歲男子，移植經過基因編輯的豬腎，為全球首例。（Reuters）

美曾移植基因改造豬心 病人兩月後去世

據估計，美國有超過10萬人等待器官移植，其中以腎臟的需求最大。紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）2021年曾將經基因改造的豬腎，移植到腦死的人體內，以視察排斥情況。

馬里蘭大學（University of Maryland）的研究團隊2022年1月也曾將經過基因改造的豬心臟，移植到一名患有末期心臟病的57歲男子體內，但病人兩個月後去世。