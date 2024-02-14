日本複製豬可供人體移植器官　最快2025財年臨床試驗

日本一間初創公司成功複製（clone）出器官據說適合將器官移植給人類的美國種豬，並計劃最快於2025財政年進行臨床試驗。



日本明治大學旗下的初創公司PorMedTec宣布，3隻細胞及器官適用於人體移植手術的小豬於星期天（2月11日）出生。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，這間公司2023年9月從美國生物企業eGenesis進口了基因經修飾的豬細胞，隨後通過體細胞複製技術製作出受精卵，再移植到母豬的子宮。

基因經修飾的複製豬器官據稱不會被人體排斥。由eGenesis培育的豬腎早前被移植到一隻猴子體內後，猴子存活了兩年之久。

圖為PorMedTec公司網頁圖表，展示複製豬的培育過程。（PorMedTec）

PorMedTec創辦人、明治大學教授長島比呂志說：「我們終於站在了為患者實施跨物種器官移植的起跑線上。」

科研人員計劃最快在2025財年進行豬和人之間的跨物種移植臨床試驗。在此之前，他們還將在猴子和其他實驗動物身上進行試驗性移植。

PorMedTec首要測試的將是腎臟。日本約有35萬人因腎衰竭接受透析治療，而日本國內的透析醫療費用每年高達1.6萬億日元（約830.6億港元），約佔日本所有醫療費用的4%。

目前在日本等待接受腎移植的人有1.4萬名，但由於捐腎者很少，病患平均等待時間為15年。許多人等不到手術就死亡。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

