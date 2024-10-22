司法部原副部長劉志強被開除黨籍　為今年第23個被查中管幹部

撰文：陳進安
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中央紀委國家監委網站周二（22日）通報，司法部原黨組成員、副部長劉志強被開除黨籍。劉志強今年五一小長假前被查，為今年被查的第23個中管幹部。

通報指，經查，劉志強喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金及消費卡，利用職權或者職務上的影響為他人謀取利益，親屬收受財物；公器私用，將手中的公權力作為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，劉志強1963年7月生，漢族，山東鄄城人，研究生學歷，1984年8月參加工作，1986年12月加入中國共產黨。曾長期在公安系統工作，曾任公安部外事局局長、公安部國際合作局局長，2012年6月調任青海省副省長、省公安廳廳長，2016年1月回京出任司法部副部長，2023年6月被免去職務。

通報同時指出，劉志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予劉志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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