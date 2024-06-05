解放軍秘密部署殲-20戰機直指印度邊界　日喀則基地衛星影像曝光

美國《新聞周刊》（Newsweek）4日報道，最新衛星影像顯示，中國已將先進的殲-20戰鬥機部署到與印度的爭議邊界，引發國際社會關注。



衛星影像顯示，中國將6架殲-20以及8架殲-10戰機部署在靠近印度邊境的日喀則空軍基地。（All Source Analysis）

報道依據美國地球空間情報公司「全源分析」（All Source Analysis）消息，指有6架「疑似」殲-20匿蹤戰機部署在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base）附近，該機場距離印度邊界約150公里。「殲-20戰機並不常駐日喀則機場，因此這次部署非常罕見。」

分析指出，殲-20戰機仍然部署在該機場，這表明中國對印度的軍事威脅正在升級。

作為戰略性武器之一，殲-20將撐起中國空軍轉型。（央視截圖）

報道提到，中印兩國在長達近3380公里的實際控制線（Line of Actual Control）上，一直存在著漫長的邊界爭端，這也引發了軍事緊張局勢。自2020年6月中印在邊界爭端爆發成一場致命衝突後，雙方在拉達克（ Ladakh）東部地區部署了數萬名士兵，並展開持續4年的軍事對峙。

2020年9月15日，印度軍方車隊運送大量彈藥、物資前往中印邊境拉達克地區。（路透社）

印度退役將軍，現任新德里維韋卡南達國際基金會（Vivekananda International Foundation）智庫高級研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）向《新聞周刊》表示，解放軍殲-20戰機配備射程超過300公里的導彈，將對印度錫金—阿魯納恰爾邦（Sikkim-Arunachal Pradesh）地區構成威脅，「視為中國對印度的軍事威脅升級的明確信號」。

報道指出，中國近年來一直在加強機場基礎設施建設，日喀則機場的海拔高度約為3810 公尺，跑道已延長至5000公尺。但高海拔機場對飛機的起降仍然是一個挑戰。分析研判，印度空軍會考慮中國對印度的軍事威脅升級，規劃相應空戰行動。