民政部：堅持對非法社會組織露頭就打　已處置6000餘家組織

民政部今（23）日舉行「民政這五年」系列專題第二場新聞發布會，民政部社會組織管理局副局長張琳會上介紹，五年來，民政部不斷加大打擊整治非法社會組織力度，先後於2021年聯合公安部、中央宣傳部等17個部門，2023年聯合公安部、中央網信辦等10個部門，在全國開展了兩次打擊整治非法社會組織專項行動，各級民政部門共處置非法社會組織6000餘家。



內媒《澎湃新聞》報道，張琳表示，透過官方系列舉措，非法社會組織亂象得到有效遏制，社會組織生態空間不斷淨化，社會各界對非法社會組織的防範意識進一步增強，打擊整治工作收到了良好的政治效果、法律效果和社會效果。

民政部強調，將保持「打擊非法社會組織」常態化，持續建立健全各項執法工作機制，加大線索核查預警。（澎湃新聞）

然而，民政部強調，當前非法社會組織的滋生土壤依然存在，打擊整治工作決不能有「鬆勁」、「歇腳」想法，必須時刻防範非法社會組織死灰復燃。

張琳指出，下一步，民政部門將保持「打非」常態化。持續建立健全各項執法工作機制，加大線索核查預警，加大查處曝光力度，堅持對非法社會組織露頭就打，始終保持打擊整治高壓態勢。同時 ，推進「打非」法治化。加快推進《基金會管理條例》、《取締非法民間組織暫行辦法》等法規、規章的修訂工作，為打擊整治非法社會組織提供堅實有力的法治保障。

此外，民政部還將實現「打非」智能化。進一步探索推進「互聯網+」與打擊整治非法社會組織深度融合，加強對非法社會組織活動大資料監控分析，不斷提升「打非」智能化水準。推動「打非」社會化。繼續加強與新聞媒體和各大互聯網平台的密切協作，提醒敦促合法社會組織、企事業單位等不與非法社會組織勾連，努力剷除非法社會組織滋生土壤。

張琳表示，打擊整治非法社會組織還需要人民群眾廣泛參與，也希望廣大群眾增強對非法社會組織的防範意識，「相信在社會方方面面力量的共同參與下，非法社會組織的滋生土壤將被逐步清理，社會組織生態空間將持續淨化。」