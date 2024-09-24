上海警方打擊非法網貸APP　驚曝放貸年利率達2300%　14人被捕

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊聯合普陀公安分局近期成功破獲一宗透過非法APP實施放貸的非法經營案，抓獲14名犯罪嫌疑人，並依法取締了40多個非法網貸APP。經查，該犯罪團伙自2023年以來非法放貸，年利率高達1500%至2300%，非法獲利高達9800多萬元（人民幣，下同）。



據內媒《澎湃新聞》報道，犯罪嫌疑人譚某等人在境外開發並運營40多款非法網貸APP，並招聘了專門人員負責群發短信引流、APP後台系統維護及實際運營。他們以「砍頭息」的方式變相收取高額利息，讓借款人陷入高息借貸的惡性循環。

非法放貸APP操作介面。 （上海市公安局供圖）

報道以被害人上海市民鄭先生為例，鄭先生去年5月收到一條包含「即申即放」「無需擔保」「不查征信」等字樣的廣告短信，由於急需資金周轉，便下載了APP申請借款。在完成身份認證和個人信息綁定後，鄭先生借得1萬元，但實際到賬僅7000元，其餘3000元被APP扣除作為利息。一周後，鄭先生無力償還，於是在客服指導下再次向另一款APP借款以填補前一筆借款。短短兩個月內，他已經通過「接力式」的循環借款發起了12筆借款，總金額達14萬元，實際到賬僅10萬元。

非法放貸APP後台審核截圖。 （上海市公安局供圖）

今年7月，公安部統一部署多地警方協作，上海警方對APP的開發、引流和催收等環節進行了全鏈條打擊，成功將犯罪嫌疑人譚某等14人抓獲。目前，這些犯罪嫌疑人已被以非法經營罪採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。