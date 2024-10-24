社科院：中國第三季經濟活力不夠消費信心降　建議增發特別國債

中國第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.6%，略高於市場估計的4.5%，但增速為6個季度最低，且連續兩季放緩。周二（22日），中國社會科學院報告指出，第三季經濟活力不夠的問題明顯，就業與收入預期不穩降低消費信心，有賴政策提振市場信心。



社科院金融研究所發布2024年第三季中國巨集觀金融分析報告指出，在美國聯準會（Fed）降息途徑不確定中，人民幣兌美元匯率有一定的貶值壓力。受全球市場分割、重組影響，中國的外商直接投資淨流入下降為正常現象；不過外國長期資本投資中國服務業、高技術產業的規模會繼續擴大。

報告提到，中國第三季經濟運作整體平穩，經濟活力不夠問題突出。政府力推消費品「汰舊換新」，試圖釋放內需潛力，不過就業和收入預期不穩降低消費信心，土地出讓收入下滑也制約了政府支出；狹義貨幣供給（M1）負成長，顯示經濟運作「氣血不足」。

報告又稱，官方提出一系列增量政策，將有助於提振市場信心和激發社會活力，包括優化存量結構調整（如金融部門降息、中央為地方政府置換隱性債務等）；還有將擴大內需政策的重心放在惠民生、促消費上。

為鞏固經濟回升態勢，報告建議可將後續政策重心放在三個方向。一是增發特別國債，在養老、托育、教育、醫療和保障性住房等民生領域加大財政投入；二是為貨幣政策錨定通貨膨脹目標，繼續實施有力的降息；三是為加快推動中長期資金入市，適時設立股市平準基金，提升資本市場穩定性。