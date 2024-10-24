開戰數秒就會被摧毀？美媒：陸智庫掌握台方雄二雄三反艦飛彈部署

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，解放軍發動「聯合利劍─2024A」軍演，台灣軍隊也啟動因應，最關鍵之一是攜帶雄風反艦飛彈的機動地面部隊「海鋒大隊」，目的是威懾中國艦艇入侵。



內文指出，台灣人不知情的是，海鋒大隊的行動已經暴露，原本被視為秘密的藏匿點早已被中國情報掌握，「如果這是實戰，他們將在數秒之間被殲滅」。



該文指出，今年6月北京藍德信息科技披露台灣部署的雄二雄三反艦飛彈，還詳列各部隊陣地以及機動中隊位置，甚至推估各地部署時間。這些飛彈可能是台灣抵禦中國入侵登陸的最後一道防線。此外，海鋒大隊也將運作美國製造的魚叉反艦飛彈，儘管交付時間一再延遲。

內文提到，藍德信息科技並未使用任何外洩機密或尖端駭客技術。這些部隊的行蹤全是由台灣人自行發現並曝光——有些是媒體發現，有些則是當地民眾拍照上傳社群媒體。

雖然台灣媒體或網民並未具體指出確切位置，但中國研究人員只需要利用公開資源，例如Google地圖，進行網上搜索，便可從照片中找到並精確定位。

該文指出，隨著智慧手機和社群媒體在近幾十年來迅速普及，這類開源情報（OSINT）也更頻繁被運用。在面對中國飛彈的威脅下，台灣尚未採取足夠的安全措施來保護部隊的安全。

從福建或江西省發射的東風飛彈，最快只需5到7分鐘即可擊中台灣任何地方。台灣擁有部分早期預警系統，例如鋪路爪長程預警雷達（PAVE PAWS），能預測彈道飛彈可能落點，至少在雷達本身被摧毀前發揮作用。然而，戰爭迷霧和部隊間的通訊延誤，意味著這類預警不太可能及時傳達到前線部隊。

文中指出，要說中國目前能即時追蹤台灣的每個角落可能還有些誇張，但這些披露顯示中國的能力正快速提升，而台灣在社群媒體時代無法有效保護秘密的弱點，也助長這種進展。台灣軍隊必須更加謹慎並具備戰術靈活性，否則在戰爭初期，最重要的防禦資產可能會輕易被中國摧毀。

內文提到，機動飛彈部隊本應是最具韌性且最難以追蹤的軍事單位。美國評論家以及五角大廈多次敦促台灣購買和部署更多魚叉反艦飛彈。

然而，布朗大學解放軍專家戈斯坦（Lyle Goldstein）表示，若這些武器未被明智運用，可能會變得和傳統武器如戰車與戰機一樣，甚至更容易被發現和摧毀。

「許多人將台灣的防禦戰略建立在這些所謂的非對稱武器之上，但他們忽視台灣在遠程精準打擊時代下的巨大脆弱性。」戈斯坦指出，除了飛彈之外，中國還擁有大量滯空彈藥，如自殺無人機，可用來對台發動蜂群攻擊。

在俄烏戰爭中，俄國愈來愈成功定位並摧毀烏克蘭的機動飛彈部隊，包括美國提供的海馬斯（HIMARS）發射車，儘管烏軍已極力掩飾其行蹤。而台灣面積比烏克蘭小17倍，中國情報部門將更容易繪製出地圖並追蹤各種動態。

該文指出，很多跡象顯示，當前台灣當局和軍事高層不願或無法面對現實。藍德信息科技的文章發布後數周，在台灣幾乎未引起關注，只有少數媒體報導，輕描淡寫將其稱為「認知戰」。台灣官媒甚至引用一位國防部相關專家的說法，稱「中國害怕我們的飛彈」。

該文根據一位要求匿名的蔡政府時期國安會前高級幕僚指出，這種自負以及拒絕承認中國不斷增長的實力，正是台灣國防部和國安高層的主流態度。

「所有人——包括美國人——只關心台灣購買的那些華麗武器，並假裝我們擁有愈多就愈安全。他們錯得離譜。」這位幕僚評論台灣機動飛彈部隊的脆弱性時說：「再多武器也無法彌補戰術和作戰層面的不足與無能，但幾乎沒有人關心我們真正需要的改革。」

「任何可能出錯的事都會出錯，任何在和平時期已暴露給敵人的軍隊，在戰爭中都將被摧毀。」這位幕僚說：「如果領導層不做根本性的改變，我們將在戰爭中目睹這一切。」