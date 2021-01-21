大陸智庫稱美軍機險撞台民航機　垂直高度一度僅相差76米

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-21 10:37

由北京大學海洋研究所主持的「南海戰略態勢感知（SCS Probing Initiative，SCSPI）」智庫20日（周三）在微博指，一架美軍空中加油機日前在台灣西南空域完成任務後，返航期間與長榮航空一架民航機因航線相近，兩機的垂直高度一度僅相差76米，險釀成重大事故。

圖為美軍KC-135空中加油機。（網絡圖片）

「南海戰略態勢感知」的帖文指，1月13日，美軍1架KC-135R空中加油機在台灣西南空域完成了為正在南海偵察的RC-135W電子偵察機的加油作業後，準備返航。此時，台灣長榮航空BR225次航班正按照其既定航線向南飛行，二者軌跡即將相交，兩機高度分別為3萬5750英尺、3萬6000英尺，相差不到250英尺（約76米），情況十分危險。

帖文續指，國際民航組織的規則規定，在FL290（即2萬9000英尺飛航空層）以上飛行的飛機應保持2000英尺的垂直距離。在當時的情況下，兩架飛機遠未達到安全距離。帖文稱，好在台北一位女航管及時發現了這宗異常接近的情況，通過無線電警示美軍機「立即離開」，方才避免了一場災難的發生。

「南海戰略態勢感知」智庫發布的飛行軌跡圖。（南海戰略態勢感知Twitter）

帖文最後又指，每年美軍派遣上千架次軍機前往南海活動，並一再強調在他國近海的「航行與飛越自由」。僅就本次事件，美方行為就構成了對「飛行安全」的直接侵害。在不能確保飛行安全的情形下，何來所謂「飛越自由」。在這個問題上，美方又再次展現了雙重標準和霸道邏輯。

（綜合報道）