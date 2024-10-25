53年後再談2758號決議　聯合國微信罕見發布影片重溫通過歷史

10月25日是聯合國2758號決議通過的第53周年。聯合國罕見地在中國微信平台的公眾號上發布了一段150秒的影片，講解2758號決議的歷史背景和意義，再次強調聯合國對中國代表權問題的立場。



台媒《聯合報》報道，影片旁白回顧了1971年10月25日第2758號決議的背景，指出該決議恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位。自1949年中華人民共和國成立以來，時任總理兼外長的周恩來多次聲明，中華人民共和國政府是中國的唯一合法代表。1950年起，蘇聯等國在聯合國多次提出中國代表權問題，但美國長期推遲表決，認定此議題需聯合國大會2/3的多數票通過。

10月25日，聯合國微信公眾號貼出影片，講解2758號決議。（微信公眾號@聯合國）

影片提及，隨著亞洲和非洲新興國家的支持，中華人民共和國在70年代得以推動代表權議題進展。1971年10月25日，聯合國大會最終否決了延遲和「重要問題」的提案，並以76票贊成、35票反對、17票棄權，通過了「兩阿提案」，確認中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，並立即將蔣介石的代表驅逐出聯合國。

影片旁白同時強調，「隨著第2758號決議獲得通過，美國提出的另一份『複雜雙重代表權提案』已沒有必要付諸表決」。

值得注意的是，該影片僅發布於微信公眾號，而未見於微博、X（前Twitter）或臉書等其他平台。同時，根據查詢，聯合國在2022年和2023年10月25日並未發表此類影片。2021年決議50周年時，聯合國曾在微信上發表長篇圖文，以慶祝此歷史時刻，但展示的簽署畫面是1945年董必武代表中國共產黨簽署聯合國憲章的照片，並未使用彼時中華民國首席代表顧維鈞的照片。