民進黨操弄聯合國2758號決議根本就是在偷渡台獨

首先追根溯源,看看聯合國2758號決議文本都說了什麼。

2758 (XXVI). Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations

二七五八(二十六).恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利

The General Assembly,

大會,

Recalling the principles of the Charter of the United Nations,

回顧聯合國憲章的原則,

Considering the restoration of the lawful rights of the People's Republic of China is essential both for the protection of the Charter of the United Nations and for the cause that the United Nations must serve under the Charter,

考慮到,恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的,

Recognizing that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful representatives of China to the United Nations and that the People's Republic of China is one of the five permanent members of the Security Council,

承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表,中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一,

Decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognize the representatives of its Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it.

決定:恢復中華人民共和國的一切權利,承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。

1976th plenary meeting,

25 October 1971.

一九七一年十月二十五日,

第一九七六次全體會議

這就是鼎鼎大名的「聯合國2758號決議」,由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23個國家聯合提出提案,於1971年10月25日晚,在聯合國大會第26屆會議以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果表決通過。

在中國大陸,該決議案被稱作「中華人民共和國恢復聯合國合法席位「或「重返聯合國」。在台灣,在蔣介石「漢賊不兩立」的論述下,這一決議案被包裝為「中華民國退出聯合國」遮羞,也稱「排我納匪案」,頗具當時兩岸兩黨互稱為「匪」的時代政治語境。

該決議自通過以來,就一直是中國大陸與美台外交角力的主要戰場之一。

聯合國大會第2758號決議文。(聯合國網站)

蔡英文2016年上任後,隨着台灣邦交國迅速萎縮,馬英九時代原本可以觀察員身份參加的國際組織也紛紛對台灣關門,為挽救斷交危機和能繼續在國際舞台拋頭露臉,販賣台獨,蔡英文加大了對這一議題的渲染力度,試圖在美國支持下通過否定2758號決議方式,硬闖聯合國及其下屬組織。同一時間,因為中美結構性矛盾加劇,又看到台灣邦交國有被清零的危險,擔心失去台灣這個勒索中國的籌碼和打壓中國的地緣工具,美國也一改之前中美關係友好時對此議題不冷不熱的態度,加大了對台灣的支持力度。

蔡英文政府任內,尤其在其第二任期,美國務院官員多次聲稱,「台灣頻頻被排除在聯合國活動外,就是因為中國錯誤使用2758號決議。」「北京誤用2758號決議,導致台北頻頻被排除在聯合國活動外,各會員應加入美國行列,支持台北有意義參與。」美國國務卿布林肯也發表聲明支持台灣參與聯合國及其下屬組織。2023年5月16日,美國聯邦眾議院外委會還通過了一項「台灣國際團結法案」,該法案聲稱,聯大2758號決議僅處理中國代表權問題,不涉及台灣。

賴清德上任後,一則因為中國促統步伐加快,台灣的國際空間被進一步壓縮,美台的戰略焦慮持續上升,二則因為賴清德更激進的台獨立場和更具政治冒險主義的性格特質,美台在這一問題上操弄更上一個新台階,其在國際上的影響也更加擴散。

2024年7月30日,賴清德政府甫一上任,就在台北舉行了一場「對中政策跨國議會聯盟(Inter-Parliamentary Alliance on China)」峰會,這是一個2020年6月才剛成立的主要由一些國家或地區議會成員組成的反華組織,網絡了39個國家、250名跨黨派國會議員組成,由喬治•索羅斯的開放社會基金會、美國國家民主基金會和台灣民主基金會資助成立,其目的就是為對抗中國。與會者當時達成一項決議,旨在抵制聯合國2758號決議並將這一立場推動至各國立法機構。

該場峰會舉辦後,澳洲參議院於2024年8月21日通過了一項議案,譴責中華人民共和國政府對聯合國第2758號決議的使用。該議案稱,聯合國第2758號決議「並未確立中華人民共和國對台灣的主權,也沒有決定台灣在聯合國的未來地位」。2024年9月12日,荷蘭國會也通過一項涉及台灣的動議,妄言中華人民共和國扭曲了聯合國第2758號決議,並要求荷蘭政府在歐盟(EU)內部尋求對這項立場的支持。

在台灣內部,聯合國2758號決議也成為台灣媒體與政治社會最關注的兩岸與國際議題,賴清德政府當局明確宣稱,今年推動參與聯合國的首要任務,是協助國際社會「正確了解」聯大第2758號決議,鼓譟該決議「與台灣無關」,「中國無權在聯合國體系代表台灣」。民進黨立法院黨團也呼應這一任務提出了一份「聯大第2758好決議文不涉台」決議提案試圖在立法院闖關,遭到藍白兩營的集體抵制。中國大陸國台辦已就此做了相應回應。

賴清德9月2日主持將官晉任授階典禮。(台灣總統府提供)

美台在操弄聯合國2758號決議議題時提出了幾個主要論點,包括:第一,聯合國2758號決議文本沒有提及台灣因而與台灣無關,第二,聯合國2758號決議沒有決定台灣的政治地位,也沒有明確中國擁有對台主權,中華人民共和國一天也沒有管理過台灣,因而無權在聯合國體系代表台灣,第三,聯合國2758號決議只決定了中華人民共和國的代表權問題,沒有提及台灣在聯合國的地位以及台灣在聯合國組織的參與等等。

結合2758號決議原文,對兩岸歷史與政治現實,對民進黨的台獨主張稍有認知,就不難發現這幾個論點的荒謬之處,以及美台操弄這個議題的政治目的。

在國民黨執政年代與在野期間,雖然兩岸、兩黨也經常為2758號決議打嘴官司,但是雙方的爭執主要圍繞中華人民共和國(PRC)到底是否能在聯合國代表中華民國(ROC),以及台灣應該以什麼名份加入聯合國與所屬組織展開。台灣到底是以正式成員身份,以觀察員身份,還是以特別嘉賓身份加入?是以中華民國的名字,還是以台灣、或中國台北、或中華台北的名字加入?在馬英九時代,雙方經過協商,台灣是以「中華台北」名義,以觀察員身份參加了世界衛生組織(WHO)大會,以特別嘉賓身份參加了國際民用航空組織(ICAO)大會。在更早之前,台灣則是以「台澎金馬單獨關稅區」,經中華人民共和國政府同意後加入了世界貿易組織(WTO)和亞太經合組織(APEC)。

為什麼國民黨沒有提出民進黨那幾個圍繞「台灣」展開的論點?因為國民黨認同「一個中國」,儘管國民黨認同的中國是中華民國(ROC)而非中華人民共和國(PRC),但是無論中華民國(ROC)還是中華人民共和國(PRC)對台灣與大陸關係的論述是一致的,二者在憲法上都認為台灣是中國領土不可分割的一部分,中華民國(ROC)只是因內戰原因,在把政府從南京搬到台北後,治權僅限於台澎金馬地區,大陸是被中國共產黨管治的區域,無論台灣大陸,都屬於中國。

簡言之,國共兩黨之爭是正朔之爭、正統之爭。從國共政治的角度,2758號決議在本質上解決的正是正朔問題、正統問題。決議在「恢復中華人民共和國的一切權利,承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表」的同時,明確表示「把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」,而蔣介石正是在中國內戰中失敗失去正統地位後逃到台灣憑海據守「中華民國」總統,所以決議在做出相關決定時,就已經代表了,第一,世界上只有一個中國,第二,中國人民共和國(PRC)已經完整繼承了中華民國(ROC)的法定疆域,取代中華民國(ROC)成為中國的唯一合法代表,第三,台灣是舊中國——中華民國(ROC)的一部分,自然也是新中國——中華人民共和國(PRC)的一部分。

民進黨內部派系「正國會」先前提出《中華民國憲法增修條文》修正草案,將前言中的「國家統一」字眼改成「因應國家發展之需要」等,併為此召開公聽會。(中央社)

國共兩黨都不認為有什麼台灣地位未決問題,國共兩黨都認為《開羅宣言》和《波茨坦公告》等奠定戰後秩序的國際文件已經在國際法層面明確說明了台灣問題,認為1945年台灣光復後就已經脱離了日本殖民統治回歸中國版圖,儘管國中華民國(ROC)和中華人民共和國(PRC)有正朔之爭,但國共兩黨都認為在自己的憲法體系裏已經明確了台灣之於中國的從屬關係問題。

但是民進黨就不也一樣了。民進黨是個台獨政黨,他們的目標是要建立「台灣共和國」。民進黨雖然經由選舉已經在台灣多次執政,陳水扁、蔡英文、賴清德等都擔任過「中華民國總統」,但是這個「中華民國」只是個他們竊取台灣管治權的掩護,是一件他們根本就不想要的權宜外衣。民進黨想要的是那個獨立於中國的叫做「台灣共和國」的台灣,而「中華民國"根本是個外來政權,蔣介石是個外來統治者,中華人民共和國更是和台灣無關,所以2758號決議認定中華人民共和國為中國的唯一合法代表關台灣什麼事?驅逐蔣介石的代表又關台灣什麼事?

事實上,為了給這個並不存在、也永遠不可能存在的「台灣共和國」尋找合理性,民進黨等台獨的理論大師們這些年可沒少費工夫。他們聲稱要求日本把在二戰中竊取的原屬中國的台灣及澎湖列島等島嶼歸還中國的《開羅宣言》和《波茨坦公告》只是政治聲明,不是國際法,轉而從1952年的《舊金山和約》中尋找依據,提出了一套自欺欺人的」台灣地位未定論」虛假論述。美台試圖扭曲聯合國2758號決議所提的那些觀點主張,就是在彈「台灣地位未定論」的老調,進而論證「台灣是獨立主權國家」,試圖在此基礎上為建立「台灣共和國」尋找國際法依據和合理性。

所以,從陳水扁到蔡英文到賴清德,不管他們提出以什麼名義加入聯合國,在本質上,都是要以「台灣共和國」的身份加入聯合國,是在偷渡台獨。