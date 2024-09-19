美副國務卿罕見表態：中國以聯大2758號決議為工具損害台灣地位

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）在美國國會聽證會上指出，中國利用聯合國2758號決議，意圖阻礙台灣在聯合國體系中的地位。這是美國行政部門首次對這項決議發表最新表態。



台媒《中央社》報道，坎貝爾本月18日在美國眾議院表示，中國擴大解釋聯合國第2758號決議，將其與「一中原則」捆綁，宣稱台灣是中國的一部分，進而否定台灣在聯合國的合法地位。

9月18日，美國副國務卿坎貝爾在眾議院表示，中國以聯合國第2758號決議為工具，主張台灣在聯合國的地位不合法。這是美國行政部門迄今對北京曲解這項決議的最新表態。 （Getty Images）

1971年，聯合國通過第2758號決議，承認中華人民共和國為「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」。賴清德在7月30日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會時致詞時，曾指責並反對北京「錯誤詮釋聯大第2758號決議與『一中原則』的不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與並且建構中國武力犯台的法理依據」。

在18日的眾議院聽證會上，共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）指出，該決議並未直接觸及台灣地位問題，質疑北京藉此進行政治操作。坎貝爾回應稱，中國確實利用2758號決議，試圖主張台灣在聯合國的地位不合法。

7月30日，賴清德於「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會發表談話。（台灣總統府提供）

坎貝爾並重申美國對台政策的立場，強調美國以台灣關係法、對台六項保證及美中三公報為指引，致力於維護台海和平與穩定。此外，他支持美台避免雙重課稅法案，認為這對台灣在經濟活動中獲得更明確性非常重要。

美台避免雙重課稅法案目前在美國國會進展緩慢。眾議院已於今年1月底通過相關包裹法案，但參議院因票數不足，未能展開投票。由於今年適逢美國大選，國會會期將至，法案能否在剩餘會期內通過，仍有待觀察。