湖北逾期未檢貨車公路翻側　68歲司機與警方發生衝突後身亡

周四（10月24日），湖北咸寧一輛貨車發生翻側，警方趕赴現場將68歲貨車司機強制帶上警車，惟雙方發生肢體衝突，貨車司機上警車後失去意識最終不治身亡。目前，相關部門已經介入調查。



湖北68歲貨車司機與警方發生肢體衝突後失去意識身亡。（示意圖片／視覺中國）

據《上游新聞》報道，68歲司機黃某某駕駛的，是一輛長約4米、逾期未年檢的四輪貨車，車禍發生後警方認為該貨車不合規。

黃某某的家屬查看CCTV以及警方執法記錄儀後表示，當日下午3時12分許，黃某某駕駛裝有水管的貨車行駛至杭瑞高速入口處，左轉時發生翻側，身體無大礙的黃某某打電話通知親友前來幫忙，在事故現場附近執勤的交通警與黃某某交流後，通知了處置事故民警。

下午3時18分，兩名事故處置民警趕到現場，雙方發生言語衝突。黃某某站在車前阻攔警方拖車。隨後，兩名事故處置民警採取強制手段，包括合力把黃某某雙手放至背後，並拖拽10多米到警車旁。3時21分，警車後排車門被打開，黃某某不願上車，雙方僵持5分鐘後民警再次採取強制手段讓黃某某上車。

黃某某搶救無效後身亡。（上游新聞）

及至下午3時31分，一名民警發現黃某某倒在警車後排座椅上，逐漸失去意識。3時35分，該民警撥打急救電話。據咸寧市崇陽縣人民醫院的病歷顯示，黃某某的搶救時間是下午3時51分至4時38分，病史上寫着，「呼之無應答，無自主呼吸；既往病史：有高血壓。」

對此，崇陽縣公安局相關負責人證實，雙方確有發生衝突，目前，上級部門已經介入調查。