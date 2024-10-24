澤連斯基在武漢當司機？ 網民驚呼如雙胞胎 查祖籍結果竟……
撰文：中天新聞網
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最近武漢一名男子因為撞臉烏克蘭總統澤連斯基而在網路上爆紅，他的抖音帳號也因此吸引3.9萬名粉絲追蹤。
他稱自己的長相身高及年齡幾乎都和澤連斯基都一樣，網友驚呼根本是雙胞胎。
點圖放大看看「武漢司機」和澤連斯基有多像：
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據《長江雲新聞》報道，這名住在湖北武漢的46歲劉先生，以前也不知道自己像澤連斯基，直到一位同學提醒他，他才意識到，同學說他的側臉尤其像澤連斯基。
於是，劉先生上網查資料發現，他們的長相、身高、年齡幾乎都一樣。
自從開始拍短視頻，就有很多網友認為我們像雙胞胎，我還特地了解了一下我的祖籍，確實和澤連斯基沒有血緣關係，長得像純屬巧合。
在其中一段影片當中，他模仿外國人口吻，表示：
No!! I'm not 澤連斯基，我是武漢的叉車（鏟車）司機。
並劈哩啪啦說了一段順口溜，逗得網友哈哈大笑。
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他在影片中說道：
長得是很像，人生不一樣。你的財產是上千萬，我是一個窮光蛋。你在國家說了算，我在我家都靠邊站。
劉先生稱，2023年8月，他開始拍短影片，為此還特意留了跟澤連斯基一樣的鬍鬚，並以兩人長相相似為主題，拍了系列幽默詼諧短視頻，還以諧音「澤連司機」為帳號名，目前已有三萬多粉絲。
剛開始只是抱著試一試的心態，沒想到視頻還挺受網友喜愛，後來我就越拍越多。而且，所有的段子都是自編自導自演，同事和朋友負責拍攝，沒有團隊。
劉先生還表示，他的長相也給他的生活帶來很大樂趣，走在路上會有粉絲主動打招呼，合影留念，也有陌生人直接問他是不是澤連斯基，他都會耐心解釋。
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