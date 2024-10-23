日本核污水排放逾一年　中國等利益攸關國對福島海水獨立取樣

2023年8月24日起，日本開始向太平洋排放核污水，引起周邊國家擔憂及不滿。上個月，中日雙方達成共識，日本接受中國等所有利益攸關國參與獨立取樣監測、實驗室分析比對。上周二（10月15日），在國際原子能機構（IAEA）組織下，中國、韓國、瑞士等多國專家前往福島第一核電站附近海域，獨立開展海水取樣活動。



圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

據《澎湃新聞》報道，這是在中日就福島核污水排海問題達成共識後，IAEA在福島第一核電站附近海域採取追加措施的第一個實際步驟。IAEA總幹事Rafael Mariano Grossi表示，將確保附加措施在IAEA框架下恰當實施，保持過程的完整性和完全透明。

今年9月20日，中日雙方宣布同意採取更多措施，在IAEA框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關方有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。IAEA確認，上述協議建立在其現有取樣和監測活動的基礎上，符合IAEA的法定職能。

來自中國、韓國和瑞士的專家在IAEA組織下參加對福島第一核電站附近海域的獨立取樣。（IAEA）

來自中國、韓國和瑞士的專家在IAEA組織下參加對福島第一核電站附近海域的獨立取樣。（IAEA）

據了解，在中國國家原子能機構統籌下，中國多家專業研究機構加入了IAEA「環境放射性測量分析實驗室網絡」，將持續參與IAEA框架下對福島核污染水的監測工作，採集相關樣本並進行分析。