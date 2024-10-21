央視揭國產提子包裝印外文　扮日本｢晴王｣｢香印｣價格瘋漲10倍

據《央視新聞》報道，一些水果市場存在假冒進口水果的情況，如6元（人民幣，下同）一斤（500克）的「陽光玫瑰」，包裝成日本進口的「晴王」「香印」提子之後，就能賣到66元一斤，價格相差十倍。



「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

「進口提子」價格高於國產近十倍

據央視報道，內地市場上有一款名為「陽光玫瑰」的葡萄，若是稱為國內品種，價格普遍在6元至10元一斤，而宣稱為日本進口的「陽光玫瑰」葡萄，6斤裝禮盒售價便高達66元一斤，價格相差近10倍。

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

這位銷售人員稱之所以「進口陽光玫瑰」這麼貴，是因為運輸成本等因素，及這些進口的葡萄比國產的果實要大，汁水更豐富。

銷售稱這些進口的葡萄比國產的果實要大，汁水更豐富。（央視新聞）

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

央視記者隨機購買了一箱「進口陽光玫瑰」，產品的外包裝上有清晰的日本文字，最醒目的是「香印」二字。銷售人員說，這個品種叫「香印青提」，和「晴王」品牌都是日本進口的葡萄品種。

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

「進口提子」價格高於國產近十倍。（央視新聞）

目前內地市場上所謂的日本進口葡萄，都不可能是真正的進口產品。（央視新聞）

而一位國產葡萄的銷售人員透露，央視記者購買的這款所謂的日本進口葡萄，很有可能就是國產葡萄。

一位銷售透露，記者購買的所謂的日本進口葡萄，很有可能就是國產葡萄。（央視新聞）

一位銷售透露，記者購買的所謂的日本進口葡萄，很有可能就是國產葡萄。（央視新聞）

據海關總署2024年9月2日發佈的《獲得我國檢驗准入的新鮮水果種類及輸出國家地區名錄》顯示，日本目前予以准入中國水果的品類目前只有蘋果和梨。也就是說，目前市場上所謂的日本進口葡萄，都不可能是真正的進口產品。

靠外文包裝盒造假

一位長期從事進口水果批發的業內人士表示，目前所謂的日本進口葡萄一定裝的都是國產貨，如果外包裝上有日文或者是一些其他的外文，也一定是把國產貨充當成進口葡萄來售賣欺騙消費者，且這類情況在批發以及零售端普遍存在。

賣包裝盒的店舖僅「晴王」禮盒就有3種款式。(央視新聞）

賣包裝盒的店舖僅「晴王」禮盒就有3種款式。(央視新聞）

央視記者探訪賣包裝盒的店舖，僅「晴王」禮盒就有3種款式。某款包裝盒上就印有葡萄圖片和非常醒目的「晴王」字樣，還有幾處日文印刷字體。類似的進口水果禮盒包裝只需幾塊錢就可以買到。

標簽造假

除了外包裝箱，貼在水果上的標籤也是進口水果重要標識之一，而市場上假冒進口水果的主要方式之一就是進行標籤造假。

網上便有店舖公開出售「進口水果標籤」，一些水果不乾膠標籤貼店舖公開售賣進口水果標籤，這些標籤五花八門，有些標籤還有明顯的註冊商標標識。

市場上假冒進口水果的主要方式之一就是進行標籤造假。（央視新聞）

市場上假冒進口水果的主要方式之一就是進行標籤造假。（央視新聞）

據央視記者了解，上海寶山區的一家水果店，就是通過電商平台購買了大量假冒的品牌的標貼，粘貼在了普通的香蕉上，冒充品牌水果，由此溢價50%至300%對外銷售。