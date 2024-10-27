搶人才｜內媒：落戶香港比京滬容易　一線城市面臨人才流失風險

內媒《三聯生活週刊》近日報道指，香港逐漸降低人才落戶的門檻，爭搶內地人才的力度越來越大，例如「高才通」對內地再度放寬，新增了9所內地高校。這為內地人才提供了一條就業的出路，但同時對內地一線城市帶來衝擊，一線城市會面臨更大的人才流失風險。



香港高才通人才服務協會舉辦首屆「緣起香江，情定維港」青年男女交友聯誼。（香港高才通人才服務協會圖片）

《三聯生活週刊》報道指，在香港經濟的黃金年代，香港對於內地人曾經是可望不可即的國際化大都市。隨著香港對內地高質素人才打開大門，現在內地民眾去香港生活已經變得觸手可及。

報道指，按照香港目前的人才缺口，以及自身對高科技人才的渴求，預計未來還會快速放寬內地的高校名單，這就意味著，將來會有更多內地高校畢業生將滿足申請香港高才通的條件。

報道指，香港擴大對內地人才的開放，對於內地也會帶來一定的影響。從積極的角度來看，當前內地面臨一定的就業壓力，尤其是年輕人失業率越來越高。香港就業市場向內地人才開放，為內地人才提供了一條就業的出路。

內地高質素人才落戶香港比京滬容易

報道又指，隨著香港逐漸放低人才落戶的門檻，反過來也會對內地一線城市帶來衝擊。僅就落戶門檻來看，現在內地高質素人才去香港落戶，已經比北京和上海還要容易，尤其是北京，現在的落戶門檻依然壁壘森嚴，沒有太大鬆動。如果內地高質素人才可以更容易去香港工作定居，國內一線城市會面臨更大的人才流失風險。在香港搶人的壓力之下，北京、上海等大城市的落戶門檻也有可能越來越低。