內地父母湧香港為了孩子？60歲大叔獲批高才通：頂著老花眼學金融

此前內地中產階層父母赴香港讀研究所引發關注。內媒指出，這些父母認為比起硬逼孩子奪取好成績，先讓自己到香港讀研究所，取得香港身份，就能有機會為孩子的教育換條賽道。



近日，內媒再觀察到，不少內地父母不只為了孩子，也為了來香港能有更多的發展機會，多重因素下，內地大量30歲以上高學歷、高收入人才湧入香港。



「高才通計畫」反應尤其踴躍，推出至2023年8月31日，勞工及福利局已接獲約4.6萬宗申請，批出約3.5萬宗申請。有年滿60歲，電力專業的大叔也申請高才通來港想和孩子團聚，更努力用老花眼學習，想轉換跑道去金融業。

內地父母赴港讀研興起：幫兒女取得香港身份考高考，留在中產階層

內地中產階層父母興起來香港念碩士，取得香港身份為孩子教育鋪路：

不只為了孩子 中產父母湧入香港：想找一條出路

985名校畢業的文玉曾做過一線記者，負責過製作電視節目、網絡直播等，但最近兩年發生的一些事情，讓她開始改變這條看似固定的人生路徑。她想改變，想找一條更好的出路，也希望給兒子一個更快樂，競爭壓力不這麼大的童年。

文玉茫然的時候，看到「內地9所高校畢業生可申請香港『高才通計劃』」的報道，她的母校在名單內。文玉看到「高才通計劃」後立即諮詢在深圳和香港的同學、朋友，才發現他們大多數都已經申請或獲批。文玉跟校友聊天，對方告訴她，「只等了一天申請就獲批了」。

文玉3月底她遞交「高才通計劃」申請，5月中旬補交材料，6月初申請就獲批了。今年8月底，文玉跟單位領導提了離職，下定決心奔赴香港。「孩子捲來捲去，脫一層皮，雞娃不如雞自己。」

文玉鼓起勇氣辭職，她計劃前期自己先過去香港，等工作和生活穩定之後，再把孩子接過去。考慮到香港的生活成本高，她計劃先在深圳的姐姐家裡過渡一段時間，平日會往返深圳和香港兩地，等適應新環境後，她再在香港租房。

文玉認為，「身邊很多人勸我慎重，珍惜現在穩定的工作，可我卻隱隱感覺，機會來了。」對於文玉來說，這是個轉機，不僅是對自己的職業發展，更是對孩子的教育。

申請香港人才計劃：6到8成考慮孩子的教育

內地中產父母將教育視為階層流動的重要通道，他們拚盡全力為下一代創造條件。最近申報香港人才計劃美琪指出，身邊申請香港人才計劃的人，差不多80%都是為了孩子的教育。

美琪就讀於浙江大學，是市場營銷專業2005屆畢業生，2007年開始在深圳生活，目前開了一家自己的公司。平時她只需要花部分時間打理公司，其餘時間在家陪伴和教育兩個孩子，一個九歲，一個四歲。

美琪已經替孩子考慮好以後的路。孩子是美國籍，未來可能選擇到歐美留學，或者通過華僑生聯考回內地讀書，香港可以給孩子提供雙語的教育環境，距離深圳近，而且養老和醫療條件相對較好，未來可以給孩子減輕負擔。

另一名媽媽孟理今年3月份申請「高才通計劃」，同樣是為了孩子未來的教育做鋪墊。孟理3月8日提交材料，4月11日獲批，5月初拿到香港居民身份證，整個過程很順利。拿到證件後，她開始在社交媒體上分享自己的申請過程，陸續有人跟她諮詢和交流，她順勢建了一個社群，目前群裡已經有300多人，其中將近200人主要關注子女教育。

孟理的兩個孩子。（澎湃新聞）

孟理分析，「從群成員的訴求來看，60-70%的人都是以孩子教育作為出發點，年輕人則是想去香港看看發展機會。」

孟理介紹，自己大學畢業後一直深耕美妝行業，在上海待了將近20年，擁有上海戶口，創立了自己的美妝公司，一年營收3到4億元。

兩個孩子從小就讀國際學校，在孟理看來，孩子適應不了公立學校的學習環境，未來會出國留學。距離較近、華人較多的香港和新加坡進入了她的選擇範圍。

她在香港和新加坡中反覆比較，最終還是選擇香港。因為拿新加坡身份，必須放棄中國國籍；但拿香港身份，還可以保留中國國籍。

孟理希望，未來孩子可以憑藉香港身份，通過華僑生聯考考到內地比較好的大學，分數線則會低很多；或者以本地生源的資格申請香港的大學，一年學費會便宜十幾萬，加上香港的大學會給本地生源80%的名額，競爭相對來說沒那麼激烈。

內地父母赴港讀研風潮興起。（視覺中國）

香港高才通反應踴躍：批出約3.5萬宗申請

《澎湃新聞》報道．從香港特區政府勞工及福利局瞭解到，香港特區政府於去年12月底推出的一系列招攬人才措施，申請非常踴躍。

自2022年12月28日推出至2023年8月31日，勞工及福利局共收到超過14萬宗申請，超過9萬宗獲批。此外，已有約5萬名申請人經各項人才入境計畫抵港，僅僅八個月就已超越每年至少輸入3.5萬名預計留港超過12個月的人才的目標。

「高才通計畫」反應尤其踴躍，由推出至2023年8月31日，勞工及福利局已接獲約4.6萬宗申請，批出約3.5萬宗申請。

勞工及福利局局長孫玉菡1。（政府新聞處）

「優秀人才入境計畫」的最佳化措施自2023年1月1日推出，截至8月31日已接獲約4.7萬宗申請，由於採取計分制，處理申請需時較長，至今超過1.2萬宗申請已經獲批，為計畫推出以來獲批宗數最多的一年。

談及香港為何迫切需要人才，香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡接受《澎湃新聞》採訪時解釋，過去三年的疫情影響了世界各地人才到港發展，香港本地人口結構的變化也使勞動人口出現下降的趨勢。面對區內和國際上的競爭，香港特區行政長官在《2022年施政報告》中公佈一系列措施，更果斷進取吸納外來人才，補充和豐富香港的人才庫。

「優秀人才在全球流動性非常高，並會選擇流向發展機會最多的地方」，孫玉菡認為，香港擁有不少獨特優勢，是全球最具競爭力的經濟體之一，為人才提供龐大發展機遇及潛力。

港府在2023年最新的人才清單中，把涵蓋的9個行業領域下的13項專業增加至51項專業，涵蓋九個行業領域，包括商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務。

孫玉菡表示，新增的專業是香港極需要的專業人才，擴大後的人才清單有助政府吸納更多高質素人才，配合國家「十四五」規劃下香港成為「八大中心」的發展需要。

亦有內地母親分享為了兒子來港讀碩士以取得香港身份：

來港後做什麼？金融業成熱門就業方向

「高才通計劃」將符合申請資格的申請者分為三類：A類，在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上（或等值外幣）的人士；B類，獲全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；C類，在緊接申請前五年內，獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於三年的人士。其中前兩類不設限額，C類申請受年度配額限制，且以先到先得的方式分配。

在孟理組建的300多人社群裡，大部分是申請「高才通計畫」獲批的，A類、B類、C類的均有。也有部分人拿到或者最近申請「優才計畫」，少數人通過了專才的申請，或者持IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）簽證。

新任入境處處長郭俊峯9月19日上任。（蘇煒然攝）

總體來看，群裡80%的人剛拿到簽證，還在觀望和規劃的階段，其餘大概20%的人已經抵達香港，或在香港找學校和工作。約有10%的人，有歐美的永久居民身份，包括加拿大、美國、澳大利亞和英國等等。他們把香港作為新的目的地，距離內地近，且能享受到特區的福利。

金融業是內地人才流入香港的熱門就業方向。孟理注意到，社群裡大約有20-30%的人選擇從事保險行業，她也打算從美妝行業跨界做保險。10年前，她在香港購買過重疾險。在她拿到香港身份之後，保險經理就聯絡她，問她要不要考慮加入保險行業。

孟理入職的保險公司，是世界500強企業之一，針對高才、優才專門推出了入職計畫，可以預付工資，每個月預付28萬港元不等，相應也會有業績要求，業績越高，工資越多。如果能完成一定的業績目標，年收入可高達100萬港元。

8月份，孟理去香港辦理了入職手續，公司的引進計畫招攬了不少人才，她算是較早入職的，排在第三十幾位。入職之後，她發現在香港從事保險業門檻較高，很多都是精英人士，碩士、博士比比皆是，跟國內的保險代理人並不一樣。

60歲大叔為女兒申請高才通來港再就業

胡家禾從香港大學金融碩士畢業後便一直留港工作，從事諮詢服務行業。在「高才通計」開放申請後，她父親的很多同學找到她諮詢，他們的申請都陸續獲批了。

胡家禾的父親胡興發一開始比較抗拒來港，「拿了香港身份就意味著放棄內地的戶口和養老金」。胡興發於1985年7月畢業於華中工學院（「華中科技大學」的前身）電力工程系高電壓技術及裝置專業，畢業後一直從事電力行業。

最終為了一家人團聚，胡興發還是選擇到港工作。今年3月，胡興發申請「高才通計畫」B類，提交申請後，沒幾天便獲批了，6月拿到香港居民身份證，7月便攜妻子奔赴香港「再就業」，與女兒相聚。

考慮到續簽問題，年滿60歲的胡興發選擇轉業，受女兒影響，他計畫從電力工程跨到金融行業。近期，胡興發在學習金融知識，準備考取金融牌照，老花眼是他再學習的較大障礙。

胡興發壓力頗大，擔憂無法通過考試，經常找女兒傾訴。前不久，胡興發參加了由華科香港校友會、深圳和北京校友會聯合舉辦的香港高才申請、續簽子女教育官方解讀活動。

他從會上瞭解到，續簽及永居主要的參考要素包括：不在港的區間、次數以及原因；是否在香港有慣常住所；是否受僱於香港本土公司；以及家庭主要成員（配偶及未成年子女）所在地。女兒胡佳禾鼓勵他說，想在香港長期發展，需要繼續努力。

高才通獲批不難 申請者多擔憂續簽問題

對於眾多申請者而言，「高才通計畫」獲批並不算難，難的是續簽，以及拿到香港的永久居民身份證。

香港特區政府入境事務處官網顯示，申請延長逗留期限的條件是：申請人必須已獲得聘用，而受聘從事的工作須通常是由學位持有人、或由具備良好的專業／技術資格、經證明的專業能力及／或備有檔案證明的有關經驗和成就的人士擔任，以及該職位的薪酬福利條件須達到市場水平。申請如獲批准，申請人通常會獲准以3-3年的模式在港延期逗留，而不受其他逗留條件限制。

在文玉看來，關於續簽的說明比較模糊。如若不能續簽，意味著幾年的努力付諸東流，一時間難以回到原來的城市，需要重新找工作，社保、公積金面臨斷交。更麻煩的是，孩子的學習中斷，需要重新回內地找學校。

「作為普通的打工人，我擔心，風風火火辭職赴香港逐夢，最後灰頭土臉回來。」文玉說道。在她身邊，大多數申請獲批的朋友只是把「高才通」當作加強版通行證，並沒有真想把生活重心遷到香港。

美琪也坦言，身邊大部分人擔心的還是續簽問題。由於香港的生活成本高、房價高，居住面積狹小，部分人不願意長期在香港生活，還是留在內地，平時主要通過做自由度、靈活度較高的兼職工作，或者遠端辦公獲得薪酬在香港繳納個稅。

生活成本：香港生活成本列世界第一，租屋、入油和飲咖啡的開支也是全球最貴。（Getty Images）

很多人對於一年內應該要在香港住夠多少天，獲得多少年薪，以及每年繳納多少個稅才能續簽並不清晰。美琪曾給香港特區政府入境事務處發過郵件諮詢續簽問題，得到的答覆主要還是綜合考慮行業平均薪酬標準、合理的居留時間等因素。

在孟理看來，續簽沒什麼大問題。「高才通計畫」續簽主要有兩條路徑，要麼就是在香港找一份工作，要麼就是自己開創一份新事業。她為此做了三手準備：第一，自己開了一家公司；第二，入職一家保險公司；第三，計畫申請「優才計畫」。

孟理坦言，「高才通計畫」發佈後，很多人申請，但還沒有續簽的案例可以供參考，「大家都摸著石頭過河，自己也『打個樣』，給社群的人參考。」