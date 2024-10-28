不敵消費改變與國產品牌競爭　NIKE經銷商半年關331家內地直營店

作為NIKE及adidas在中國市場最大經銷商的滔搏國際，正面臨著市場激烈競爭所帶來的挑戰。最新發布的2024/25財年半年報顯示，滔搏國際上半年淨利潤8.74億元（人民幣，下同），同比下降34.65%，同時截至8月底，直營門店數量為5813家，淨減少331家，年減幅達6.4%。根據財報數據，滔搏國際的線下門店數量自2021年以來逐年縮減，2021/22至2023/24財年的門店數量分別為7695家、6565家及6144家。



台媒《中時新聞網》報道，滔搏國際自1999年起與NIKE合作，並於2004年成為其在中國的最大零售合作夥伴，之後也與adidas合作，並於2012年成為adidas全球最大的零售合作夥伴。然而，近年來營收總體下降，2020/21至2023/24財年的營收分別為360.1億元、318.8億元、270.7億元和289.3億元。滔搏國際在公告中指出，線下門店的客流壓力持續，隨著居民消費從線下轉向線上，直播電商的發展使得消費者更加重視「性價比」與「心價比」。

此外，根據時代周報引述時尚產業分析師程偉雄的觀點指出，線上低價競爭與國產品牌的崛起正逐步影響滔搏國際的市場份額，NIKE與adidas也受到國產品牌安踏、特步等的挑戰，內地消費者選擇日益多元。