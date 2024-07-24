Nike宣傳片舔乒乓球拍鏡頭辱華？内地網民怒批「看不起中國」

7月19日，Nike在中文官網發布全新宣傳片，裏面出現運動員舔乒乓球拍的畫面，引起內地網民熱議。因乒乓球也被稱為中國「國球」，於是有人指這個鏡頭是在「故意針對中國」。



Nike宣傳片舔乒乓球拍片段惹議。（影片截圖）

Nike宣傳片舔乒乓球拍片段惹議。（影片截圖）

據《經濟觀察報》介紹，該短片名為《勝者不是誰都能當》(Winning isn't for everyone)，於7月19日在全球範圍內發布。據Nike公司發言人稱，該廣告表現了奧運選手的內心獨白。

該廣告表現了奧運選手的內心獨白。（影片截圖）

該廣告表現了奧運選手的內心獨白。（影片截圖）

不過，影片中「舔乒乓球拍」的動作在內地引發了各類爭議。據《人民網》此前報道，在中國體育發展史上，乒乓球的地位最為特殊。它擁有著最輝煌的競技成績、最龐大的群眾基礎和最深厚的文化底蘊，也被稱為中國「國球」。

故而有人指Nike此宣傳片是不尊重中國「國球」：

「感覺是在陰陽，中國只有乒乓拿得出手。」

「耐克中國市場怎麼你了？看不起中國市場請退出。」

「講真，我從來沒見過哪個運動員有過這動作」。

「膠皮和膠水都有毒的手汗多多還有很多霉。一口下去哇塞」

「耐克這種公司還是讓他在中國日子過得太好了。」



有網民提及2021年Nike曾因「拒用新疆棉花」在內地遭到抵制的事件，「新疆棉還記得嗎？」「到現在了還有人買Nike嗎」。不過也有網民表示不理解，「現在已經敏感到這種程度了嗎？」，「因為自卑，所以看什麼都敏感」。

《四川觀察》報道，7月22日，Nike職員表示會反饋此事，目前沒法給到準確答覆。