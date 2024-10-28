颱風潭美殘餘致三亞暴雨全市停課　海水倒灌城市內澇｢出門就是海｣

受颱風「潭美」外圍環流和冷空氣共同影響，海南三亞發布暴雨紅色預警信號，多市區多條道路被倒灌的海水、暴雨淹沒，積水內澇嚴重。受暴雨影響，今日（28日）中午起，三亞全市中小學幼稚園停課。有市民在網絡發影片稱，「三亞出門就是海」。



據中國氣象局帳號「中國天氣」消息，受颱風「潭美」殘餘環流影響，海南南部等地降雨明顯。10月27日20時至28日14時，海南三亞降雨量達279.7毫米，打破10月單日降雨量紀錄，其中今天08至14時，降雨量就達到203.1毫米。中國氣象局提醒，今日起3天，海南大部強降雨持續，當地民眾需注意防範。

三亞市教育局今日亦發布「停課通知」，因暴雨紅色預警，要求全市中小學幼稚園由中午開始停課，非寄宿學生離校，寄宿學生留校，復課時間另行通知。

暴雨引發三亞海水倒灌，城市積水內澇嚴重。網絡有大量三亞市民拍攝的暴雨影片，道路被淹宛如河道，積水沒過私家車車輪，車輛緩慢前行，擁堵在路口。還有外賣員騎著電動車無畏大雨艱難送餐，甚至裝餐品的箱子都被水流沖走。下水井蓋被沖走，馬路上出現水流旋渦；一家酒店外，雨水順著台階圍墻快速流淌，如湍急的河流瀑布。

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三亞市氣象台工作人員介紹，這場暴雨從27日晚開始，將持續28日一整天，預計30日才會有明顯好轉；中小學預計於29日上午復課。