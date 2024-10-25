風球潭美｜深圳市上午8時發布全市颱風白色預警信號

深圳市氣象台10月25日8時發佈全市颱風白色預警信號，颱風「潭美」已進入深圳市800公里防圈，將趨向南海中部海域。



本港天文台預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。（天文台）

今年第20號台風「潭美」（強熱帶風暴級）08時位於深圳東南方774公里的南海海面，預計其25到27日將向偏西方向移動，強度緩慢增強至台風級，26日早晨至上午將在距離深圳市偏南方最近約550公里左右的海面掠過，27日夜間開始逐漸轉向偏東方向移動，強度逐漸減弱。受「潭美」和弱冷空氣疊加影響，昨天夜間至今晨，深圳市東部沿海、高地和海區出現7-8級（17-19米/秒）陣風。

今年第20號台風「潭美」（強熱帶風暴級）08時位於深圳東南方774公里的南海海面，預計其25到27日將向偏西方向移動，強度緩慢增強至台風級，26日早晨至上午將在距離深圳市偏南方最近約550公里左右的海面掠過。(深圳發布)

未來一周天氣觀察，深圳市26到27日陰天間多雲，有間歇性陣雨，其中26日最大陣風9級左右。

深圳市市委提醒，本次過程沿海、高地、海區陣風可達8-9級，請大家外出前關好家中門窗，收好陽台雜物；減少爬山涉水等活動，遠離廣告牌、簡易工棚等臨時搭建物，以免發生意外。海上作業、水上活動需注意安全。

廣東省颱風預警訊號分五級，分別以白色、藍色、黃色、橙色和紅色表示。

（a）颱風白色預警訊號：48小時內可能受熱帶氣旋影響。

防禦指引：市民應注意熱帶氣旋對當地的影響；注意收聽、收看有關媒體的報導或通過氣象資訊傳播管道瞭解熱帶氣旋的最新情況，以決定或修改有關計畫。

（b）颱風藍色預警訊號

含義：24小時內可能受熱帶氣旋影響，平均風力可達6級以上，或陣風7級以上；或者已經受熱帶氣旋影響，平均風力為6～7級，或陣風7～8級並可能持續。

防禦指引：市民應注意有關媒體報導的熱帶氣旋最新消息及防風通知;做好防風準備，固緊門窗，圍板、棚架、臨時搭建物，妥善安置易熱帶氣旋影響的室外物品。其它同颱風白色預警訊號。

（c）颱風黃色預警訊號

含義：24小時內可能受熱帶氣旋影響，平均風力可達8級以上，或陣風9級以上；或者已經受熱帶氣旋影響，平均風力為8～9級，或陣風9～10級並可能持續。

防禦指引：市民應注意關緊門窗；處於危險地帶和危房中的居民以及船舶，應到避風場所避風，高空、水上等戶外作業人員應停止作業，危險地帶工作人員需撤離；切斷霓虹燈招牌及危險的室外電源；停止露天集體活動，立即疏散人員。建議幼兒園、托兒所停課。其它同颱風藍色預警訊號。

（d）颱風橙色預警訊號

含義：12小時內可能受熱帶氣旋影響，平均風力可達10級以上，或陣風11級以上；或者已經受熱帶氣旋影響，平均風力為10～11級，或陣風11～12級並可能持續。

防禦指引：進入緊急防風狀態，市民應注意切勿隨意外出，確保老人小孩留在家中最安全的地方；建議中小學停課;停止室內大型集會，立即疏散人員。其它同颱風黃色預警訊號。

（e）颱風紅色預警訊號

含義：12小時內可能或者已經受颱風影響，平均風力可達12級以上，或者已達12級以上並可能持續。

防禦指引：進入特別防風狀態，市民應注意儘可能呆在防風安全的地方，相關應急處置部門和搶險單位隨時準備啟動搶險應急方案；建議停止戶外作業、停課；當颱風經過時風力會減小或靜止一段時間，切記強風將會突然吹襲，應繼續留在安全處避風。其它同颱風橙色預警訊號。