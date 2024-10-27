北上｜潭美無阻港人興致 33.5萬港人周六北上 按周微跌1萬人
撰文：林遠航
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熱帶氣旋「潭美」昨日（26日，星期六）靠近華南沿岸，天文台早上10時40分改發3號風球，但無損港人北上興致。入境處數字顯示，昨日（26日）有約33.5萬港人北上，較上一個周六（19日）微跌1萬人。昨日訪港內地客有12.3萬人，較上一個周六跌近5,500人。
根據入境處數字，昨日香港居民出境有412,707人次，當中約33.5萬人次經不同口岸到內地，較對上一個周六（14日）約34.6萬人次略為減少。昨日經羅湖口岸出境有106,004人次，落馬洲支線有91,559人次，深圳灣有50,960人次。
內地訪客昨日有123,778人次，較對上一個周六129,272微跌4.25%，北上南下逆差逾20萬人次。
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