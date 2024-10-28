習近平主持政治局會議：持續保持懲治腐敗高壓態勢

撰文：朱加樟
出版：更新：

中共中央政治局10月28日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》，中共總書記習近平主持會議。

會議指出，從巡視情況看，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要嚴肅認真抓好巡視整改，強化「一把手」和領導班子成員的政治責任，加強對巡視整改的組織統籌和日常監督，把巡視整改與深化改革結合起來，與全面從嚴治黨結合起來，與領導班子和幹部隊伍建設結合起來，融入日常工作、融入職能職責，以整改實效推動高質量發展。

會議強調，各級黨委（黨組）要不斷提高政治站位，強化履職政治擔當，敢作善為、攻堅克難，主動為黨分憂、為國盡責。要認真貫徹黨的二十屆三中全會部署，以釘釘子精神抓好改革任務落實。要增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線。要加強領導班子建設，嚴格執行民主集中制，推進領導幹部能上能下，不斷增強凝聚力、戰鬥力。

會議強調，要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。

內地7.7萬村官涉貪被查　前3季人數超去年全年度涉嫌故意洩露國家秘密　中國地質調查局原局長鍾自然被提起公訴司法部原副部長劉志強被開除黨籍　為今年第23個被查中管幹部
習近平