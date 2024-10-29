2名港澳載荷專家8月入隊第四批預備航天員　未來執行載人登月任務

神舟十九號載人飛行任務新聞發佈會今天（10月29日）上午在酒泉衛星發射中心召開。發言人透露，第四批預備航天員中的載荷專家分別來自香港和澳門地區，已於8月8日入隊。



中國載人航天就選拔預備航天員發布宣傳海報，這是前所未有的。（網上圖片）

發言人透露，今年5月，中國第四批航天員選拔工作已完成，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家。

第四批預備航天員中的載荷專家分別來自香港和澳門地區，已於8月8日入隊。在與其他航天員共同生活、訓練的基礎上，還為港澳航天員安排了載人航天精神、普通話等針對性課程，根據他們的飲食特點科學制定食譜。目前，2名港澳載荷專家已全面融入團隊，訓練熱情飽滿，身心狀態俱佳。

發言人指，第四批預備航天員後續將有序開展8大類200多個科目的訓練任務，特別是針對第四批航天員不僅要執行中國太空站任務，還有未來執行載人登月任務的新特點，在訓練內容設置上，既注重失重狀態下生活工作與健康維護等基本技能，以及掌握出艙活動、設備維護維修、空間科學實/試驗等專項技能，更面向未來載人登月任務，進一步培塑航天員從操控飛行器到駕駛月球車、從天體辨識到地質科考、從太空失重漂浮到月面負重行走的能力。