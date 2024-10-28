神舟十九號發射在即　發射場區設施設備狀態良好　各系統準備就緒

10月28日，神舟十九號載人飛船發射任務組織全區合練。目前，發射任務各系統已完成相關功能檢查，並做好發射前的各項準備工作。



《央視新聞》報道，在北京航天飛行控制中心的統一調度下，酒泉衛星發射中心、西安衛星測控中心以及任務各測控站點實施聯調聯控，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。

此次合練是神舟十九號發射前的最後一次要素齊全、最接近實際發射流程的一次合練，本次合練結束後，意味著神舟十九號船箭組合體進入臨射狀態。

酒泉衛星發射中心、西安衛星測控中心以及任務各測控站點合練，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。（影片截圖）

中國航天科技集團的專家介紹，相比以往的型號，神舟十九號載人飛船增加了上行運貨能力，太空人以及相關載荷裝載的空間更多，提高太空人的在軌生活舒適性，也提高在軌的實驗能力。經過全系統的演練工作，飛船的測試結果正常，飛船狀態良好，具備發射前的狀態要求。

氣象系統持續關注發射窗口天氣變化情況，加大氣象會商密度，對可能影響發射的氣象因素進行專題技術研究。酒泉衛星發射中心工作人員介紹，經過對氣象信息的積累，和各家數值預報產品的分析、多輪的會商，認為發射窗口的天氣較好，滿足任務的最低氣象條件。

氣象系統持續關注發射窗口天氣變化情況。（影片截圖）

發射場區設施設備狀態良好。（影片截圖）

目前，發射場區設施設備狀態良好，後續將按程序進行火箭推進劑加注和發射工作。

北京航天飛行控制中心在前期已完成一次太空站調相工作，發射前將再次調相，為神舟十九號飛船與太空站交會對接做好準備。