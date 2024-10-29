2030年前實現中國人登月：中國載人登月任務已展開設備生產及試驗

神舟十九號載人飛行任務新聞發佈會10月29日上午在酒泉衛星發射中心召開。發言人透露，第四批預備航天員中的載荷專家分別來自香港和澳門地區，已於8月8日入隊。發言人介紹，錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標，工程全線正在全面推進各項研製建設工作。



人類對上一次登月任務，已是1972年12月17日「阿波羅17號」計劃。（NASA）

發言人透露，今年5月，中國第四批航天員選拔工作已完成，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家。

目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月航天服、載人月球車等正按計畫開展初樣產品生產和相關地面試驗，先後完成了飛船綜合空投、著陸器兩艙分離、火箭芯一級三機動力系統試車、YF-75E氫氧發動機高空模擬試車等大型試驗，保障上述生產試驗的一批地面設施裝置已建成並投入使用。載人前的飛行試驗和首次載人登月任務的科學研究目標和配套載荷總體方案基本確定，發射場、測控通訊、著陸場等地面系統正緊張有序地開展研製建設。

國家航天局9月24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，為國際月球科研站奠定基礎。（央視新聞截圖）

發言人表示，雖然目前載人登月任務各項工作推進比較順利，但在實踐中，我們也清醒認識到，後續研製試驗任務艱巨、技術複雜、進度緊張、挑戰巨大，工程全線將大力弘揚「兩彈一星」精神和載人航天精神，堅持自信自強、團結拚搏、接續奮鬥，早日實現中國人登上月球的夢想。

據此前報道，中國探月工程2004年立項實施，同時，計畫在2030年前實現載人登陸月球進行科學探索，其後將探索建造月球科學研究試驗站，進行系統性、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。而在2035年前後，大陸國際月球科研站的基本型將會建成。

今年9月，中國載人航太工程辦公室首次公開大陸的登月服外觀，並同步展開登月服徵名活動。

今年9月，中國載人航太工程辦公室首次公開大陸的登月服外觀，並同步展開登月服徵名活動。（資料圖片）

登月服外觀設計靈感借鑒許多中式元素，上身裝飾帶設計融合飛天飄帶的優雅飄逸和傳統鎧甲的硬朗厚重，體現剛柔並濟的中國哲學；腿部裝飾帶設計成火箭升空尾焰造型，與上身呼應，形成一飛沖天的勢態。