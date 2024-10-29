「載人月球車」進入初樣研製階段　兩款方案效果圖曝光

《央視新聞》消息，載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，航天科技集團有限公司上海航天技術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，均獲得了月球車初樣研製合同，並行開展研製。



神舟十九號載人飛行任務新聞發布會今天(10月29日)上午在酒泉衛星發射中心召開。

發言人介紹，載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，最終航天科技集團有限公司上海航天技術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，兩者在創新性和先進性上各具特色，都獲得了月球車初樣研製合同，並行開展研製。

後續，將在初樣研製結束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。

載人月球車方案一效果圖。（中國載人航天工程辦公室）

載人月球車方案一效果圖。（中國載人航天工程辦公室）

載人月球車方案二效果圖。（中國載人航天工程辦公室）

載人月球車方案二效果圖。（中國載人航天工程辦公室）

據中國載人航天辦公室消息，我國計劃2030年前實現中國人首次登陸月球，期間兩名航天員將駕駛載人月球車在月面開展科考活動。載人月球車可以擴大航天員活動範圍，提高月面工作效率，提升工程效益，是未來載人月球探測任務的核心裝備之一。

載人月球車採用模塊化可摺疊構型，能承載2名航天員駕駛。載人月球車在月面部署後，具備崎嶇地形快速移動、導航定位、安全輔助、對地實時通信和載荷物資高效運輸等功能，並能與其它設施設備協同作業，開展月面人機聯合探測。

載人月球車造型以現代科技感、越野感為主要設計風格，有機融合中國傳統文化元素，彰顯中國先進科技力量和深厚文化底蘊。

中國載人航天工程辦公室目前啟動載人月球車征名活動，所有熱愛中國載人航天事業的自然人、法人及組織均可參與。