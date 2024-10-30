內媒：李嘉誠7.6折拋售北京朝陽樓盤平過附近二手樓　50伙速售罄

多個內媒報道，長江實業位於北京朝陽區東四環的「御翠園」樓盤於近日開盤，直接以7.6折的價格開售，特價單位僅7.6萬元人民幣/平方米，比附近二手樓的價格更便宜。值得關注的是，多個內媒以「李嘉誠7.6折拋售房產」作標題報道。



多個內媒以「李嘉誠7.6折拋售房產」作標題。（資料圖片）

位於北京朝陽區東四環的「御翠園」樓盤。（紅星資本局）

樓盤銷售現場。（紅星資本局）

內媒紅星資本局、《證券時報》等引述銷售人員報道指，「御翠園」開盤時確有50伙特價單位，價格在每平方米7.5萬、7.6萬（人民幣，下同）左右，僅1天時間即售罄。上周六又加推了100伙左右，現在這批還剩3、40伙。

銷售人員又表示，後續還會加推，但價格應該比現在貴些，「集團定價，上調幅度不確定，如果這房子賣得好，後續肯定是要上調的」。

報道指，該樓盤此前備案價為9.07萬元-9.97萬元/平方米，此次特價單位每平方米售價7.5萬-7.6萬，由此計算，本次特價單位銷售價格較備案價最高價格，相當於打了7.6折。

報道又指，「御翠園」所在位置在朝陽區姚家園路，附近二手樓價格一般在每平方米9萬-11萬元不等。

資料顯示，該樓盤開發商為李嘉誠旗下和記黃埔地產，項目所在地塊總面積約40萬平方米，由和記黃埔地產於2001年時以7億元的價格拿下，樓面價僅1750元/平方米。時隔23年，該樓房價較地價已猛漲43倍。

值得關注的是，在本年7月，長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」劈價至5折出售，當時內媒也紛紛以「李嘉誠5折拋售房產」作報道。

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」。（長實官網）