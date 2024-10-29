胡潤百富榜：馬化騰仍穩坐大灣區首富　李嘉誠父子排這位置

內媒《南方都市報》報道，10月29日，胡潤研究院發布《2024胡潤百富榜》，53歲的馬化騰繼續蟬聯大灣區的首富，北京、上海、深圳仍是上榜企業家居住的前三大城市，且中國企業出海趨勢與低空經濟領域備受關注。



馬化騰。（資料圖片）

馬化騰仍穩坐大灣區首富

10月29日，胡潤研究院發布《2024胡潤百富榜》，41歲的張一鳴超過去年首富鍾睒睒，以3,500億元（人民幣，下同）首次成為中國首富，70歲的鍾睒睒讓出坐了三年之久的首富之位，位列第二。

張一鳴。（字節跳動官網）

鍾睒睒。（vcg）

53歲的馬化騰財富比去年上漲350億元（13%），以3,150億元位列第三，比去年下降1位，繼續蟬聯大灣區的首富。

李嘉誠、李澤鉅父子財富為2000億，位列大灣區第三，全國第六。

李嘉誠。（視覺中國）

胡潤百富榜TOP100中的大灣區企業家。（數據來源：胡潤百富；整理：南都灣財社）

深圳成大灣區富豪的「聚寶盆」

如果按照企業家居住地城市劃分，北京、上海和深圳仍然是最多上榜企業家居住的前三大城市。有115位上榜企業家居住於北京，比去年減少24位。上海超越深圳，以112位位列第二，比去年減少13位；深圳以108位位列第三，比去年減少22位。香港以82位位列第四，減少4位。

報告顯示，長三角地區共342位上榜，占總上榜人數的31%；粵港澳大灣區共279位上榜，占總上榜人數的26%。

深圳國貿大廈夜景。（視覺中國）

本次胡潤百富榜中的TOP100中，大灣區有32人上榜，占比32%，其中有一半左右企業家財富比上一年度縮水。其中，TOP100居住地為深圳的有10人。在上述大灣區的上榜企業家中，主要涉及互聯網服務、製造業、電商、投資、房地產、汽車、消費電子、醫藥等板塊。

深圳成為大灣區富豪的「聚寶盆」，有108位企業家上榜，占總人數的9.9%。居住在深圳的前三名企業家是比亞迪的王傳福、騰訊的張志東和邁瑞的徐航。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

內地企業出海與低空經濟受關注

《南都灣財社》分析，企業出海成為本屆榜單揭示的一個重要的趨勢。上榜企業中，去年海外收入上千億的有聯想、華為、希音、吉利集團、字節跳動、比亞迪、美的、寧德時代、小米，上500億的有OPPO、vivo、晶科能源、傳音、騰訊、拼多多、長城汽車。其中多家企業來自大灣區。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

大疆無人機。（視覺中國）

低空經濟同樣受到關註，榜單上低空經濟相關領域的企業家主要有4位，其中，今年44歲的大疆無人機的汪滔居住地在深圳。

但上榜企業家財富計算的截止日期為2024年8月30日，諸多企業家在今年9月底開始的利好政策帶來的股價紅利、身家上漲，並未體現在本屆榜單中。