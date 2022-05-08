李嘉誠相隔10年重返內地土拍市場　內媒：他可能看好當前房市

香港首富李嘉誠旗下的和記黃埔公司（和黃），近日參與廣州市一場土地拍賣，雖然出價後未投得這塊熱門土地，但李嘉誠相隔近10年重返內地房地產市場，引發關注與解讀。



廣州公共資源交易中心官網顯示，一塊在白雲區空港大道中東側東側AB2904003的熱門住宅用地拍賣，吸引10家房企參與出價。

4月30日早上，和黃出價為23.64億元（人民幣，下同），比最終的成交價少了約3.5億元，該價位是公告規定的起始價，但和黃沒有參與其後的限時競價。該住宅用地最終被中海企業發展集團有限公司以27.18億元競得。

白雲空港大道中東側AB2904003地塊，掛牌起始價為23.64億元，起拍樓面價為30000元/㎡，宗地面積為24992㎡，建築面積≤78808㎡， 容積率≤3.48，土地性質是二類居住用地。（樂居網廣州）

據介紹，該地塊位於白雲區「主動脈」附近，位處地鐵2號線黃邊站和江夏站中間，步行至兩個地鐵站的距離均約500米，步行時間約10分鐘，周邊亦有多個大型商場，基本配套齊全。

雖然和黃未投得土地，但本次是其時隔近10年再參與內地公開市場土地拍賣。公開資料顯示，和黃最近一次在內地公開市場拿地，是在2012年12月4日。當時，和黃以2320萬元投得武漢蔡甸區一宗地，樓面價為1502元/平方米。

內地業內分析：李嘉誠可能看好廣州房市

內媒《紅星資本局》報道，在官方的強力監管下，近年內地房市急凍，土地價格隨之下修。對於和黃在廣州投地，業內人士認為，李嘉誠可能看好當前內地房市。

安居客首席分析師張波表示，和黃本次投地說明對這塊土地的價值是認可的，這會進一步提振房企拿地的信心，今年也是房企拿地的好時機。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也指出，李嘉誠的風格是「低買高賣」，目前廣州的土地市場處於近年來的低點，很多地塊都是低價成交。李嘉誠首選廣州，說明看好廣州房市。

對於和記黃埔在廣州投地，業內人士認為，李嘉誠可能看好當前內地房市。(視覺中國)

過去十年長實持續出售內地物業 備受市場關注

李嘉誠的商業動作一直備受市場關注。過去十年間，李嘉誠曾出售了不少內地物業，在內地房市幾乎處於「只賣不買」的狀態。據統計，2013年至今，李嘉誠家族數度出售內地及香港物業，套現超過1170億港元。

以去年9月為例，希慎興業以約35億元的價格，從李嘉誠旗下企業收購了上海市靜安區的世紀盛薈廣場；該交易已於今年1月完成。2020年7月，長實集團出售位於四川成都的南城都匯商住項目部分股權，預計獲益38億港元。