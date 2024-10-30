巨蝕38億人民幣　國內最賺錢的地鐵神話破了？

深圳地鐵集團過去十多年來以穩定盈利著稱，是國內最賺錢的地鐵公司之一，但近日公布的2024年上半年財報顯示，該公司上半年虧損約38億元（人民幣，下同），引發市場與公眾的廣泛關注。細究深圳地鐵業績「翻車」，主要肇因今年站城一體化業務與地產投資盈利下降，深圳地鐵財務狀況逆轉，不僅影響地鐵公司本身，還可能牽動千萬市民的日常生活，有分析認為，此象徵著地鐵公司過去的盈利模式已難再維持。



客流激增但仍賠錢

內媒「財經三分鐘」報道，今年上半年，深圳地鐵的乘客量持續增長，日均客流量達800萬人次，半年內累計運送乘客約13.44億人次，與去年同期相比增長超過17%。然而，儘管人流量明顯增長，單靠交通票務收入仍無法支撐地鐵運營成本。今年上半年深圳地鐵的交通業務收入約為47.79億元，但運營成本高達60.03億元，單在交通業務方面便虧損了12.24億元，顯示出僅靠票務收入難以填補營運開銷的巨大缺口。

深圳地鐵的乘客量持續增長，但票務收入無法彌補成本。（深圳地鐵）

房地產冷卻打擊「站城一體化」模式

事實上，深圳地鐵並非僅依靠票務收入來支撐盈利，而是憑藉站城一體化業務以及地產投資獲利。所謂的「站城一體化」模式，是指地鐵公司利用車站周邊土地資源開發住宅、商場、辦公樓、酒店等，打造多功能綜合體，透過房地產銷售和租賃來增加收入。過去在房地產市場高漲時，深圳地鐵借此模式大賺特賺，全國多個城市地鐵公司都爭相效仿。然而隨著內地房地產市場冷卻，該業務的毛利率急劇下滑。從2021年的69.67%降至2023年的37.4%，今年上半年更下滑至36.1%，成本則同比飆升了651.69%。

投資萬科成「敗筆」

報道特別點名，上述房地產投資業務低迷主要涉及深圳地鐵對萬科的重大投資。根據資料，深圳地鐵持有萬科約27%股份，過去曾受益於萬科股價上漲及分紅，2022年僅分紅收益便達31.65億元。但隨著房地產市場進入寒冬，萬科因債務壓力連續虧損，不僅無法提供分紅，還導致深圳地鐵2024年上半年在投資業務上虧損26.34億元，而去年同期這項收益還高達26億元。成也房地產，敗也房地產，深圳地鐵長期倚賴地產投資的模式在今年遭遇嚴重挫折。

萬科集團創辦人王石。(VCG)

運營成本難削減

除了投資虧損，地鐵運營本身的成本也居高不下。深圳地鐵目前擁有17條運營路線，393個車站，全線網總長度達524.68公里。以深圳10號線為例，其造價高達319.65億元，每公里造價超過10億元。此外，維護和安檢支出亦是重要成本。例如北京地鐵2022年維修費用接近20億元，安檢支出達13億元，這類支出對深圳地鐵同樣形成壓力。由於安全標準的嚴格要求，員工工資、設備維護和安檢費用均難以大幅削減，運營成本成為深圳地鐵目前最棘手的問題之一。

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」位於羅湖樞紐負一層，銜接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，過關後一出就看到。（圖片來源：羅湖發布）

多元化業務成轉型方向

面對盈利模式受限的現狀，深圳地鐵正嘗試轉型，探索包括廣告、餐飲在內的多元化業務方向。地鐵站點的高人流量，使其成為天然的廣告投放熱點，未來或將進一步拓展廣告收益。此外，地鐵公司還計劃通過智能管理系統提升運營效率，運用科技減少人力成本，降低安檢等運營開銷，以減輕財務壓力。

最後，報道分析直指，此輪深圳地鐵虧損表明，依賴房地產市場的盈利模式已難以持續。地產市場低迷使得過去的賺錢方式失效，深圳地鐵未來將面臨如何在多變的市場環境中尋找更穩定的收益來源，這一課題也為全國各地鐵公司提供了深刻的反思契機。