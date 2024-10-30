上海跨省地鐵早晚高峰逼爆　乘客自備櫈再惹議官方屢禁不止

內媒《新民晚報》報道，「上海地鐵11號線的板凳族」近日又衝上熱搜，引發網民熱議。有人認為，因為通勤通勤時間過長，帶小板凳是無奈之舉；但也有人認為這種做法不僅不文明，也不安全。據悉，上海地鐵運營方出於安全考慮，一貫呼籲乘客請勿自帶小板凳。



上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

《新聞晨報》此前報道，對於常乘坐上海11號線通勤的乘客來說，看到地鐵上的小板凳已經見怪不怪。有人在車廂坐著用電腦辦公，甚至還有人帶上了躺椅上地鐵閉目養神。

據「上海發佈」9月25日消息，上海軌道交通11號線是上海市軌道交通網絡中的骨幹線路之一，為國內最長的運營地鐵線路，也是國內唯一一條跨省的城市軌道交通。

一位攜帶小板凳的乘客就表示，他的通勤距離過長，11號線「常年」沒有座位，如果不帶小板凳的話身體實在吃不消。

上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

上海地鐵早晚高峰「板凳族」再惹議。（新民晚報）

但多數乘客仍是反對自帶小板凳的行為：「早高峰這麼多人都沒地方站，還有人坐地上、坐小板凳上，太自私了」「雖然不違法，但是廣播裏也一直在講，這種做法真的不文明」。

但也有人提出地鐵規劃方面還需要加強 ：「怎麼去給長距離通勤的人提供更好的社會公共服務才是問題的根本解決方法」。