深圳今年將新開通5條地鐵　包括深圳灣口岸13號線

目前，深圳市城市軌道交通營運線路達到17條（含有軌電車），393座車站，總線網長度567.1公里，位居全國第五。深圳地鐵集團近日公布，今年內還將有5條地鐵線陸續開通營運，當中包括起始於深圳灣口岸的13號線。



深圳地鐵13號線線路圖。（深圳發布）

深圳地鐵集團黨委副書記、總經理黃力平介紹，即將開通的地鐵線路包括地鐵3號線四期（雙龍至坪地六聯）、地鐵7號線二期（西麗湖至深大麗湖）、地鐵11號線二期（崗廈北至華強南）、地鐵12號線二期（海上田園東至松崗）、地鐵13號線一期南段（高新中至深圳灣口岸）。

屆時，深圳軌道交通營運里程年內新增約28公里的線路，全市軌道交通營運總里程將達到595公里。目前，部分線路已組織客運專業人員進駐車站與建設單位進行對接；檢修專業人員陸續進駐車輛段，保障新線籌備高效推進。

深圳地鐵11號線新車列車已基本完成製造。（深圳發布）

黃力平還說，預計2026年深圳全市軌道交通線網運營里程達657.84公里，至2030年達849公里。

此外，黃力平還透露，地鐵11號線新車列車已基本完成製造，正進行上線的調試和測試工作，後續將上線投入運行。此外，新車投入後將進一步縮短行車間隔，有望緩解早晚高峰客流擁擠情況，「11號線新增購的列車是深圳車、深圳造，這是深圳發展先進製造業的重大舉措之一。」