國台辦再批賴清德鼓吹新兩國論：導致台灣兵凶戰危

賴清德自今年5月20日上任以來，在對兩岸關係的表述上明確走向對抗路線。從就職演說中首次提出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，到今年的雙十演說中進一步強調「台灣人民」與「中華人民共和國」的對立。



國台辦發言人陳斌華10月16日在記者會上回應記者提問稱，當前兩岸問題的癥結在於賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，鼓吹「新兩國論」，煽動兩岸敵意對抗，不斷滋事挑釁，蓄意加劇局勢緊張，導致台灣兵凶戰危、台灣民眾利益受損。



國台辦發言人陳斌華邀請記者提問。（新華社）

陳斌華強調，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。無論是「祖國論」，還是「建國論」，都是「台獨」分裂謬論。任何挑戰一個中國原則、妄圖分裂國家的言行，都註定失敗；任何鉗制台灣同胞國家民族認同、激化兩岸對立對抗的言行，都不得人心。

陳斌華又說，美國向中國台灣地區出售武器裝備嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益。雷神公司多次參與對台軍售，中方已對其實施制裁。

陳斌華指出，此次事件充分暴露民進黨當局為一黨之私，不惜揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國「提款機」，被騙後還要替施害者找理由的醜惡嘴臉、可悲境地。相信越來越多島內民眾已經看清，「倚美」只會「害台」，「以武謀獨」更是死路一條。

4月10日下午，「習馬二會」登場前夕，馬英九抵達人民大會堂。（VCG）

針對台灣前總統馬英九在美國哈佛大學演說時稱，「兩岸同屬一個中國，兩岸問題應由兩岸自己談」。

陳斌華則回應馬英九的發言稱，「中國內部的事情，當然要由兩岸中國人自己來解決，無需外人置喙，更不容外部勢力干涉」。