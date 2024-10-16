影帝吳慷仁簽大陸公司惹議　國台辦：只要與｢台獨｣劃清界限都歡迎

10月16日上午，國台辦舉行例行新聞發佈會，有關台灣藝人吳慷仁簽約內地公司後對其立場的相關質疑，陳斌華表示，如果以前說過錯話，做過錯事，只要能與台獨劃清界限，願意來大陸交流發展，我們都歡迎。



2024年7月26日，西寧，第18屆FIRST青年電影展，主競賽評委會媒體見面會，吳慷仁出席。（視覺中國）

福建廣電台海時刻新媒體記者提問：台灣藝人吳慷仁近期簽約內地經紀公司引發輿論關注，有網友爆料吳慷仁曾參與「太陽花」運動，質疑其「立場有問題」。對此有何評論？

吳慷仁在微博轉發「人民日報」的國慶文，喊話「祝福錦繡中華」。（微博）

2024年6月23日，2024台北電影節，電視劇《塑膠花》首映禮，吳慷仁、李沐出席。（視覺中國）

陳斌華表示：「我們一貫鼓勵支持加強兩岸民間各領域交流。對於台灣同胞，包括青年、基層民眾、演藝人員等等，如果以前對兩岸關係有過模糊認識，說過錯話，甚至做過錯事，只要能與『台獨』劃清界限，認同一個中國原則，認同自己是中國人，願意參與兩岸關係和平發展，願意來大陸交流、來大陸發展，我們都歡迎，並將努力為他們發展好、圓夢想，提供舞台，加大支持。」